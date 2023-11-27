СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избитый отцом сын, утечка газа в многоквартирном доме, застрявшая в заборе собака

В выходные дни на пограничном пункте «Нарва-1» были выявлены нарушения визового режима у гражданина США и гражданина Молдовы. Граждане были оштрафованы, им было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию стран Шенгенской зоны.

26 ноября в пограничный пункт Койдула прибыли две гражданки Казахстана, при проверке которых выяснилось, что они незаконно находились в Шенгенской зоне 12 календарных дней, из которых два дня провели в Эстонии. Женщинам было выдано предписание покинуть Эстонию, а одной из них, кроме того, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три месяца. После разбирательства женщины уехали в Россию.

25 ноября в погранпункт Лухамаа прибыл внедорожник Land Rover с российскими номерами, при проверке которого выяснилось, что у него отсутствует действующая автостраховка. Водитель был оштрафован на 80 евро. Он попытался оформить новый полис автострахования на месте, но у него это не удалось. Поэтому транспортное средство было временно помещено на платную стоянку Лухамаа, а водитель отправился пешком в Россию, пока ему не удастся заключить договор страхования.

Пожары

26 ноября в 17:09 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Я. Поска в Нарва-Йыэсуу горит открытым пламенем двухэтажный деревянный дом на восемь квартир. Прибывшие спасатели вытащили из дома мужчину около 60 лет без сознания, жизнь которого, к сожалению, спасти не удалось. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.