Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении сына отцом и о краже велосипедов в Таллинне. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об утечке газа в многоквартирном доме на Академия-теэ в Мустамяэ и о застрявшей в заборе собаке в Кристийне.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избитый отцом сын, утечка газа в многоквартирном доме, застрявшая в заборе собака
Насилие
24 ноября поступило сообщение об избиении 56-летнего мужчины двумя неизвестными на улице Вана-Каламая в Пыхья-Таллинне.
25 ноября поступило сообщение об избиении 46-летнего мужчины неизвестным на улице Виру в Кесклинне.
25 ноября поступило сообщение, что 36-летняя женщина нанесла телесные повреждения 44-летнему мужчине в многоквартирном доме на улице Пунане в Ласнамяэ.
25 ноября поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Вормси в Ласнамяэ 48-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, ударил свою 69-летнюю мать.
24 ноября поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Келламяэ в Маарду 53-летний мужчина избил своего 25-летнего сына.
25 ноября в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Калеви в Кохтла-Ярве 62-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 77-летнюю женщину. Полиция задержала нападавшего.
25 ноября в полицию поступило сообщение, что 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою жену на Таллиннском шоссе в Нарве. Полиция задержала нападавшего.
Ночью 25 ноября в полицию поступил вызов на улицу Мыйзавахе в Тарту, где произошла бытовая ссора. В ходе ссоры 43-летний мужчина ударил свою сожительницу. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Женщина обратилась в травмпункт для прохождения медицинского обследования.
25 ноября полиция получила сообщение, что в волостном округе Ристи двое пока не идентифицированных мужчин вошли в квартиру в районе волости Ристи вошли двое неизвестных, один из которых ударил находившегося в квартире 56-летнего мужчину, в результате чего тот получил травмы. Мужчины покинули квартиру, после чего повредили автомобиль, стоявший перед домом, принадлежащий 19-летнему юноше, также проживающему в этой же квартире.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
24 ноября из одного из учреждений в Кесклинне был украден ноутбук. Ущерб составил 1200 евро.
25 ноября из подвала многоквартирного дома на улице Сыле в Пыхья-Таллинне был украден велосипед. Ущерб составил 500 евро.
25 ноября из подвала многоквартирного дома на улице Лойтсу в Ласнамяэ были похищены велосипед, игрушки и мебель. Ущерб оценивается в 1000 евро.
36 ноября с автомобиля, припаркованного на улице Варраку в Ласнамяэ, были украдены колеса и шины. Ущерб составляет 1000 евро.
20 ноября было обнаружено, что на улице Кеск в Эльва взломан магазин, откуда похищен ноутбук Lenovo. Ущерб составил 579 евро.
Мошенничество
С 71-летним мужчиной якобы связались сотрудники полиции и сообщили о подозрительных операциях на банковском счете. Заявителю было предложено сотрудничество для проверки ситуации и прекращения незаконной деятельности. Поскольку заявитель не сомневался в благонадежности звонивших, он выполнил все распоряжения, в результате чего у него украли 8062 евро.
Безопасность на границе
В минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 46 граждан Молдовы, двух граждан России и Украины, а также одного гражданина Колумбии, одного гражданина Египта и одного гражданина Армении.
В выходные на юго-восточных пунктах пропуска пограничники не пустили в Эстонию одного гражданина России и четырех граждан Молдовы.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
В выходные дни на пограничном пункте «Нарва-1» были выявлены нарушения визового режима у гражданина США и гражданина Молдовы. Граждане были оштрафованы, им было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
26 ноября в пограничный пункт Койдула прибыли две гражданки Казахстана, при проверке которых выяснилось, что они незаконно находились в Шенгенской зоне 12 календарных дней, из которых два дня провели в Эстонии. Женщинам было выдано предписание покинуть Эстонию, а одной из них, кроме того, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три месяца. После разбирательства женщины уехали в Россию.
25 ноября в погранпункт Лухамаа прибыл внедорожник Land Rover с российскими номерами, при проверке которого выяснилось, что у него отсутствует действующая автостраховка. Водитель был оштрафован на 80 евро. Он попытался оформить новый полис автострахования на месте, но у него это не удалось. Поэтому транспортное средство было временно помещено на платную стоянку Лухамаа, а водитель отправился пешком в Россию, пока ему не удастся заключить договор страхования.
Пожары
26 ноября в 17:09 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Я. Поска в Нарва-Йыэсуу горит открытым пламенем двухэтажный деревянный дом на восемь квартир. Прибывшие спасатели вытащили из дома мужчину около 60 лет без сознания, жизнь которого, к сожалению, спасти не удалось. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
25 ноября в 21:06 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании бани в деревне Инью волости Винни (Ляэне-Вирумаа). Владельцы пытались потушить возгорание в бане, построенной на прицепе, самостоятельно. Спасатели смогли ликвидировать возгорание к 21:35.
25 ноября в 3:33 утра в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Лыуна в Кохила. К моменту прибытия спасателей автомобиль горел открытым пламенем. Пожар, начавшийся в моторном отсеке, был ликвидирован пожарными в 4:11 утра.
ДТП
24 ноября в 09:42 спасатели выехали на Мяннику-теэ в деревню Мяннику (волость Саку), откуда поступило сообщение, что автомобиль врезался в столб. Автомобиль не загорелся и не протек, но водитель оказался зажатым в салоне. Небезразличные коллеги-автомобилисты сняли с машины клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить опасность возгорания. Спасатели Нымме прибыли на место происшествия в 09:53 и с помощью гидравлического спасательного оборудования извлекли водителя. К 09:57 водитель был извлечен и передан машине скорой помощи. После этого дорога была освобождена для движения, и в 10:15 происшествие было передано в полицию.
24 ноября в 14:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Лоо в волости Йыэляхтме на шоссе Таллинн-Нарва с дороги съехали три автомобиля. Один из них съехал в кювет и перевернулся на крышу, а второй и третий съехали на обочину. Все пассажиры автомобилей смогли выбраться самостоятельно. Движение на этом участке дороги было нарушено. Спасатели Ласнамяэ сняли с автомобилей клеммы аккумуляторов, чтобы исключить риск воспламенения, и очистили дорогу от обломков машин. Прибывшая на место происшествия машина скорой помощи осмотрела двух пострадавших. К 14:46 происшествие было передано в полицию.
24 ноября в 18:07 на шоссе Таллинн-Нарва между Пыдрузе и Аркна произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись автомобиль Toyota и внедорожник Volvo. Всего в результате аварии пострадало 7 человек, все они были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
24 ноября в 17:03 поступило сообщение, что в деревне Альтмяэ волости Ныо произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находились три человека и две собаки. Пожарные ликвидировали очаг возгорания. Один пострадавший был доставлен в больницу, остальные серьезно не пострадали.
24 ноября в 15:33 спасатели выехали на место ДТП с участием двух легковых автомобилей в деревне Кирумпяэ волости Выру, где ликвидировали очаг возгорания, убрали с дороги разлитую жидкость и поврежденный автомобиль. Другой автомобиль оказался в кювете. Сотрудники скорой помощи оказали помощь в транспортировке одного пострадавшего в машину скорой помощи.
Прочее
24 ноября в 13:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лембиту в Кесклинне на звонившего обрушился потолок верхнего этажа. На место происшествия прибыли спасатели Лиллекюла вместе с оборудованием для спасения из-под завалов, где выяснилось, что в одной из комнат частично обрушилась тяжелая штукатурка потолка. Это произошло из-за того, что в квартире наверху проводились ремонтные работы. К счастью, никто не пострадал. Спасатели вынесли из комнаты ценные вещи и посоветовали жильцам не заходить в квартиру до тех пор, пока потолок не проверят специалисты строительного надзора. Пожарные проинформировали их, а также жилищно-строительный кооператив.
24 ноября в 15:54 в Центр тревоги поступила информация, что в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома на Академия-теэ в Мустамяэ ощущается запах газа. В доме имеется центральное газоснабжение. Спасатели Нымме прибыли на место в 15:58 и зафиксировали в квартире заявителя превышение нормы газа. В соседней квартире была обнаружена очень высокая концентрация газа. Из этой квартиры немедленно эвакуировали людей, а кран газопровода в подъезде был закрыт. Были проверены все квартиры в доме, и почти во всех квартирах на третьем, четвертом и пятом этажах приборы показали уровень газа выше нуля. Квартиры были проветрены, а о ситуации был проинформирован управляющий дома, который пообещал в ближайшее время вызвать специалистов. Скорая помощь осмотрела людей из квартиры с высоким уровнем газа.
26 ноября в 12:03 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Мянсаку в Кристийне большая собака породы волкодав застряла в заборе. Ни заявитель, ни местные жители не решились помочь собаке, так как это была не собака из их района. Спасатели Лиллекюла освободили собаку, а сообщавший согласился временно оставить дружелюбную собаку у себя во дворе до тех пор, пока не найдут ее владельца.
24 ноября в 17:21 пожилая женщина, упавшая у себя дома на улице Айя в Ряпина, сообщила, что больше не может встать, а соседи не могут прийти ей на помощь. Спасатели помогли женщине подняться на край кровати, серьезных травм она не получила.