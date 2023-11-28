СТРАШНО ⟩ Во время перелета экипажу пришлось самостоятельно держать дверь самолета

Один из пассажиров, находившихся на борту, поделился своими впечатлениями в социальных сетях, написав, что его начальник подслушал разговор экипажа. Из разговора стало ясно, что из-за того, что дверь не смогла закрыться полностью, одному из членов экипажа пришлось придерживать ее во время полета.

Представитель American Airlines подтвердил, что такой случай действительно произошел на одном из их самолетов, и принес свои извинения всем пассажирам. Он сказал, что авиакомпания сделает все возможное, чтобы планы пассажиров не были нарушены, и что это был очень досадный инцидент, пишет Unilad.

В салонах коммерческих самолетов есть определенное давление, которое поддерживает безопасную температуру воздуха и уровень кислорода для пассажиров на протяжении всего полета. Когда самолет поднимается выше, разница в давлении воздуха удерживает двери самолета надежно закрытыми.

Поэтому открыть дверь самолета, когда он находится высоко в воздухе, довольно сложно, так как давление воздуха делает это чудовищно трудным. Однако на малых высотах это давление не настолько сильно давит на дверь, а значит, небольшая трещина может послужить причиной того, что дверь полностью сорвет, пока самолет будет подниматься на большую высоту.