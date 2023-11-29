Путин пригрозил ответом на вмешательство в дела России извне

Президент России Владимир Путин предупредил страны Запада о том, что любые попытки извне разжечь «межнациональные или межрегиональные конфликты» внутри страны будут расцениваться Москвой как акт агрессии и повлекут соответствующую реакцию. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарной сессии Всемирного русского народного собора, во вторник, 28 ноября.

«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», - указал президент РФ.

Путин вновь обрушился с критикой в адрес «западных правящих элит», обвинив их в «русофобии», «расизме» и «неонацизме», которые, по его мнению, направлены не только против русских, но и «против всех народов России». По его словам, странам Запада «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия», а их целью, как утверждает Путин, является «расчленение и разграбление России». «Не получается силой - тогда посеять смуту», - заявил он.

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