Путин пригрозил ответом на вмешательство в дела России извне

Москва расценивает как агрессию любое вмешательство извне и будет на это реагировать, заявил президент РФ на Всемирном русском народном соборе.
Президент России Владимир Путин предупредил страны Запада о том, что любые попытки извне разжечь «межнациональные или межрегиональные конфликты» внутри страны будут расцениваться Москвой как акт агрессии и повлекут соответствующую реакцию. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарной сессии Всемирного русского народного собора, во вторник, 28 ноября.
«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», - указал президент РФ.
Путин вновь обрушился с критикой в адрес «западных правящих элит», обвинив их в «русофобии», «расизме» и «неонацизме», которые, по его мнению, направлены не только против русских, но и «против всех народов России». По его словам, странам Запада «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия», а их целью, как утверждает Путин, является «расчленение и разграбление России». «Не получается силой - тогда посеять смуту», - заявил он.
Путин: Прочный миропорядок «невозможен без России»
По словам российского президента, борьба с влиянием Запада носит национально-освободительный характер для РФ. «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией - сильной, независимой державой, страной-цивилизацией», - сказал Путин.
При этом он убежден, что Россия сражается не только за свою свободу, но и всего мира: «Хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен».
Ордер МУС на арест Путина за военные преступления в Украине
В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию. Москва отрицает причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного вторжения РФ.
Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. После решения суда в Гааге МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана и троих судей, выдавших ордер на арест российского лидера.