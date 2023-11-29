Журнал Economist выпустил новую статью о внутреннем противостоянии между политическим и военным руководством Украины, которое, по его оценке, стало только нарастать на фоне зашедшего в тупик контрнаступления, пишет «Русская служба Би-би-си».
«Некоторые наши политики думают, что могут уничтожить Зеленского». Economist рассказывает о конфликте в руководстве Украины
По утверждению издания, отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным оцениваются приближенными как «ужасные».
Споры об итогах контрнаступления
Впервые сообщения об их разногласиях стали появляться еще летом прошлого года. Недавнее откровенное интервью Залужного в Economist, в котором он заявил о патовой ситуации в войне, вывело конфликт на всеобщее обозрение, пишет Economist.
Зеленский публично ответил на материал Залужного. В более позднем интервью, он, по всей видимости, предупредил главнокомандующего, что тому стоит заниматься военными делами и не лезть в политику.
Высокопоставленный источник в правительстве сказал журналистам Economist, что открытый конфликт президента и главнокомандующего — предсказуемый результат зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану.
По его мнению, Залужный, возможно, поступил неразумно, когда начал открыто противоречить более оптимистичной публичной позиции президента, однако мало кто в правительстве мог спорить с его выводами.
Теперь вопрос в том, на кого возложат ответственность за провал контрнаступления. «Политики говорят, что их генералы — тупицы советской выучки. А генералы говорят, что политики — пытающиеся во все вмешаться тупицы. У победы всегда много отцов, но никто не хочет отвечать за тупиковую ситуацию», — описал ситуацию собеседник издания.
Дело об обороне юга
Еще один важный фактор — уголовное дело о защите юга Украины, говорится в статье. Там российские военные смогли одержать быструю и важную победу в феврале и марте 2022 года, напоминает Economist.
Наступлению россиян помогали украинские перебежчики, мосты не были взорваны, вопреки оборонным планам, армия была плохо подготовлена.
По некоторым данным, Залужный сейчас фигурирует в расследовании в качестве свидетеля, однако «это может перерасти во что-то более серьезное», и риск предъявления обвинения должен держать Залужного под контролем, пишет Economist. А выступление главнокомандующего в СМИ можно рассматривать как попытку подстраховаться, предполагает источник в украинском генштабе.
Залужный не демонстрировал никаких политических амбиций, однако это не значит, что он не представляет угрозы для Зеленского, отмечает издание.
По данным закрытых опросов, на которые ссылается Economist, к середине ноября президенту доверяли на 32% больше людей, чем не доверяли. У Залужного этот показатель составляет 70%, а у главы разведки Украины Кирилла Буданова — 45%.
Кому это выгодно
По данным украинской разведки, Россия активно пытается извлечь выгоду из внутриполитической напряженности в Украине. Кампании, направленные на разные группы населения, призваны укрепить поддержку России, подорвать доверие к Западу, а также усилить недовольство в Украине.
Высокопоставленный чиновник в правительстве Украины сказал изданию, что российская пропаганда начала набирать популярность, потому что у нее появилось достаточно материала для работы. В Украине проблемы с коррупцией, руководство зачастую неэффективно, есть проблемы с переводом экономики на военные рельсы, напомнил собеседник издания.
Однако только Россия выиграет, если Зеленского сместят, опасается он: «Некоторые наши политики недостаточно обеспокоены российской угрозой, и это меня злит. Они думают, что могут бросить вызов власти, уничтожить Зеленского, и это не будет иметь последствий».