«Некоторые наши политики думают, что могут уничтожить Зеленского». Economist рассказывает о конфликте в руководстве Украины

Еще один важный фактор — уголовное дело о защите юга Украины, говорится в статье. Там российские военные смогли одержать быструю и важную победу в феврале и марте 2022 года, напоминает Economist.

Наступлению россиян помогали украинские перебежчики, мосты не были взорваны, вопреки оборонным планам, армия была плохо подготовлена.

По некоторым данным, Залужный сейчас фигурирует в расследовании в качестве свидетеля, однако «это может перерасти во что-то более серьезное», и риск предъявления обвинения должен держать Залужного под контролем, пишет Economist. А выступление главнокомандующего в СМИ можно рассматривать как попытку подстраховаться, предполагает источник в украинском генштабе.

Залужный не демонстрировал никаких политических амбиций, однако это не значит, что он не представляет угрозы для Зеленского, отмечает издание.

По данным закрытых опросов, на которые ссылается Economist, к середине ноября президенту доверяли на 32% больше людей, чем не доверяли. У Залужного этот показатель составляет 70%, а у главы разведки Украины Кирилла Буданова — 45%.

Кому это выгодно

По данным украинской разведки, Россия активно пытается извлечь выгоду из внутриполитической напряженности в Украине. Кампании, направленные на разные группы населения, призваны укрепить поддержку России, подорвать доверие к Западу, а также усилить недовольство в Украине.

Высокопоставленный чиновник в правительстве Украины сказал изданию, что российская пропаганда начала набирать популярность, потому что у нее появилось достаточно материала для работы. В Украине проблемы с коррупцией, руководство зачастую неэффективно, есть проблемы с переводом экономики на военные рельсы, напомнил собеседник издания.