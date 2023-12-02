Рижский торговый центр пришлось закрыть из-за сильного снегопада

Поскольку количество снега на крыше достигло критического предела, в субботу, 2 декабря, в торговом центре Mols в Риге проведут экстренную уборку, сообщили представители центра. Поэтому центр будет закрыт для посетителей в субботу.
По словам представителей Mols, в ходе очередной проверки был сделан вывод, что из-за изменения погодных условий вес снега на крыше ТЦ Mols за сутки увеличился почти вдвое, достигнув предельно допустимой нагрузки.
Поэтому руководство торгового центра Mols сегодня, 2 декабря, приняло решение закрыть центр и организовать очистку крыши от снега в экстренном режиме, чтобы в воскресенье, 3 декабря, торговый центр мог спокойно возобновить работу в обычном режиме.
Торговый центр призывает посетителей с пониманием отнестись к этой ситуации и следить за актуальной информацией об открытии торгового центра.