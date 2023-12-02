Рижский торговый центр пришлось закрыть из-за сильного снегопада

По словам представителей Mols, в ходе очередной проверки был сделан вывод, что из-за изменения погодных условий вес снега на крыше ТЦ Mols за сутки увеличился почти вдвое, достигнув предельно допустимой нагрузки.

Поэтому руководство торгового центра Mols сегодня, 2 декабря, приняло решение закрыть центр и организовать очистку крыши от снега в экстренном режиме, чтобы в воскресенье, 3 декабря, торговый центр мог спокойно возобновить работу в обычном режиме.