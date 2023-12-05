ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис обсудит сложную ситуацию в Рийгикогу с председателем партии «Отечество»

На этой неделе президент Алар Карис обсудит с представителями всех партий тупиковую ситуацию в парламенте и возможные пути восстановления нормальной работы Рийгикогу. Во вторник Карис примет в Кадриорге председателя партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу.
В среду президент встретится с представителями других политических партий.
Запланированы встречи с председателем парламентской фракции «Ээсти 200» Тоомасом Уйбо, председателем EKRE Мартином Хельме, председателем парламентской фракции Партии реформ Эркки Келдо, председателем Центристской партии Михаилом Кылвартом и председателем парламентской фракции Социал-демократической партии Евгением Осиновским.