Гидрографы сделали невероятное открытие близ острова Хийумаа

В ходе работ было обнаружено 15 затонувших кораблей, последний из которых был найден в конце ноября. Недавно найденное затонувшее судно очень напоминает военный корабль размерами 65 х 6,5 х 8 метров и лежит на глубине 94 метра.

«Поскольку судно разделено пополам посередине, изначально оно могло быть намного длиннее. Некоторые части затонувшего судна разложились и плохо различимы, - сказал руководитель гидрографического отдела Департамента транспорта Пеэтер Вялинг. - Мы проконсультировались с Эстонским морским музеем, и весьма вероятно, что это эскадренный миноносец немецкой флотилии, подорвавшийся на минном поле вблизи Хийумаа, к северу от Тахкуна, в ночь на 11 ноября 1916 года».

Всего во флотилии было 11 кораблей, 7 из них затонули, так что затонувших кораблей в этом районе может быть больше. По словам Вялинг, не исключено, что их обнаружат уже в следующем сезоне.

Всего в этом сезоне была обследована территория в 1670 квадратных километров в Ливонском заливе, Финском заливе и морской акватории западнее Сааремаа. Также на Чудском озере было обследовано 47 квадратных километров.