Каллас – Зеленскому: Эстония выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

По словам Каллас, несмотря на войну, Украина проявила решимость, политическую волю и добилась невероятного прогресса в реформах, необходимых для вступления в Европейский союз. «Мотивация Украины, которая ведет войну за европейские ценности и безопасность, а также темпы интеграции в ЕС, не должны замедляться, - заявила Каллас. - Эстония выступает за начало переговоров с Украиной о вступлении. Мы будем поддерживать Украину на пути в Европейский союз и в НАТО столько, сколько это необходимо», - подчеркнула Каллас.

Другой важной темой разговора стал промежуточный обзор бюджета ЕС. «С точки зрения долгосрочной поддержки Украины, ЕС должен принять пакет поддержки в 50 млрд евро. Это также тема, которую Эстония будет отстаивать на Верховном совете на следующей неделе», - сказала Каллас.

Каллас также отметила, что свободный мир должен продолжать делать все для поддержки Украины, поскольку Россия все еще верит, что сможет победить нас в этой войне. «Мы не должны позволить российской риторике победить и под ее влиянием прекратить поддерживать Украину или перестать верить в победу Украины», - сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что нельзя забывать, что козыри фактически находятся в руках свободного мира. «Например, совокупный оборонный бюджет коалиции "Рамштайн" в 13 раз превышает российский. ВВП ЕС в семь раз превышает ВВП России. Затраты на оборону стран-членов ЕС почти в три раза выше, чем у России, - сказала Каллас, по словам которой общая политическая, экономическая и военная мощь свободного мира может гарантировать, что Украина отвернется от российской агрессии. - Чем сильнее будет Украина, тем быстрее наступит переломный момент для России. Но для того, чтобы силы Украины сохранились до конца, им нужно наше оружие, боеприпасы и поддержка в обучении солдат, и, конечно, всесторонняя экономическая помощь».

Премьер-министр также подчеркнула необходимость продолжения принципиальной международной изоляции России. Обсуждалась также кибербезопасность. «Например, Эстония и Люксембург вместе с Украиной создали ИТ-коалицию, которая помогает повысить кибервозможности Сил обороны Украины», - сказала Каллас.