Рейтинги: рост популярности «Отечества» остановился

За неделю не произошло значительных изменений в поддержке какой-либо политической партии, а рейтинги поддержки партий, которые быстро менялись с начала сентября, стабилизировались к концу года. Лидирует «Отечество » с отрывом в 5,3 процентных пункта от EKRE. На третьем месте Партия реформ, отстающая от EKRE на 3,4 процентных пункта.