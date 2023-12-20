Рейтинги: рост популярности «Отечества» остановился

За последнюю неделю поддержка лидирующей в партийном рейтинге партия «Отечество» немного снизилась, выяснили социологи в результате очередного опроса общественного мнения.
Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного по заказу Института общественных исследований фирмой Norstat Eesti, оппозиционную партию «Отечество» поддерживают 26%, оппозиционную Консервативную партию Эстонии (EKRE) – 20,7%, а Партию реформ – 17,3% избирателей, имеющих право голоса.
За неделю не произошло значительных изменений в поддержке какой-либо политической партии, а рейтинги поддержки партий, которые быстро менялись с начала сентября, стабилизировались к концу года. Лидирует «Отечество » с отрывом в 5,3 процентных пункта от EKRE. На третьем месте Партия реформ, отстающая от EKRE на 3,4 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,9 %), СДПЭ (10,7%) и «Ээсти 200» (6,2 %). Поддержка Центристской партии выросла за неделю на 1,4 процентных пункта.
Общая поддержка коалиционных партий составляет 34,2 %, а оппозиционных – 61,6 %.