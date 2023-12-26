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Снегопад, метель и обледенелые дороги: сегодня лучше не садиться за руль без крайней необходимости

BNS
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Зимние погодные условия.
Зимние погодные условия. Фото: Arvo Meeks

Во вторник участников дорожного движения в Эстонии ожидают снегопад, метель и обледенелые дороги, предупреждает Департамент транспорта.

Как передала пресс-служба ведомства, во вторник утром условия движения на основных и второстепенных дорогах Эстонии были разными. На островах и в Западной Эстонии дороги покрыты снегом и мокрым снегом, в Южной Эстонии – местами покрыты льдом, в Северной Эстонии – дороги покрыты смесью снега и реагентов, между колеями встречаются снежные валы.

Синоптики прогнозируют во вторник снегопад по всей территории Эстонии, местами метель, повсеместно возрастет опасность гололедицы. В течение дня во вторник сохранится облачная погода, метель, на островах пройдет мокрый снег.

Дорожные условия в течение дня по всей Эстонии останутся зимними.

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