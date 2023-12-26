Снегопад, метель и обледенелые дороги: сегодня лучше не садиться за руль без крайней необходимости

Как передала пресс-служба ведомства, во вторник утром условия движения на основных и второстепенных дорогах Эстонии были разными. На островах и в Западной Эстонии дороги покрыты снегом и мокрым снегом, в Южной Эстонии – местами покрыты льдом, в Северной Эстонии – дороги покрыты смесью снега и реагентов, между колеями встречаются снежные валы.