Снегопад, метель и обледенелые дороги: сегодня лучше не садиться за руль без крайней необходимости

Во вторник участников дорожного движения в Эстонии ожидают снегопад, метель и обледенелые дороги, предупреждает Департамент транспорта.
Как передала пресс-служба ведомства, во вторник утром условия движения на основных и второстепенных дорогах Эстонии были разными. На островах и в Западной Эстонии дороги покрыты снегом и мокрым снегом, в Южной Эстонии – местами покрыты льдом, в Северной Эстонии – дороги покрыты смесью снега и реагентов, между колеями встречаются снежные валы.
Синоптики прогнозируют во вторник снегопад по всей территории Эстонии, местами метель, повсеместно возрастет опасность гололедицы. В течение дня во вторник сохранится облачная погода, метель, на островах пройдет мокрый снег.
Дорожные условия в течение дня по всей Эстонии останутся зимними.