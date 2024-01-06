Если Центристская партия (ЦП) будет представлять только интересы русскоязычных избирателей, долго она не протянет, заявила вице-председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас, комментируя раскол в Центристской партии. Смену правительственной коалиции Каллас не считает реальной, пишет Rus.ERR.
Кристина Каллас: если Центристская партия будет представлять только интересы русских, долго она не протянет
«В краткосрочной перспективе сила коалиции выросла и во всем, о чем коалиция договаривается и делает, она сможет опираться на по крайней мере пять дополнительных голосов», - сказала в интервью ERR Каллас.
«Если теперь основной левоцентристский фокус партии сместится и она превратится в партию русскоязычного меньшинства, то есть откровенно нишевую партию, долгого века я ей не предсказываю», - прокомментировала Каллас.