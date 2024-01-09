Партия «Отечество» ознакомила правительство с планом поддержки экономики

Партия «Отечество» во вторник ознакомила правительство с планом работы на январь по приданию уверенности бизнес-среде и пересмотру антиэкономических решений правительства, а также направила письмо с разъяснением предложений премьер-министру Кае Каллас.
В плане работы указано, что министру образования и министру финансов необходимо прийти к соглашению, чтобы предотвратить забастовку учителей.
Требуется, чтобы министр финансов направил работу на ограничение расходов министерств, в законопроекте о внесении изменений в закон о госбюджете 2024 года необходимо сократить административные расходы, нужно также работать над лимитированием перенаправления неиспользованных средств 2023 года на 2024 год, а также разработать законопроект о внесении изменений в закон о подоходном налоге.
Премьер-министру нужно внести предложения по поправкам в стратегию госбюджета на 2024-2027 годы, а госсекретарю по поправкам в план работы правительства по сокращению объемов деятельности.
Согласно плану работы, необходимы предложения министра экономики по основам соглашения об экономическом росте, предложения по выводу инфраструктурных инвестиций на рынок и предложения по привлечению частных инвестиций.
Рейнсалу написал премьер-министру Кае Каллас, что ситуация в экономике Эстонии ухудшается, доверие предпринимателей на низком уровне, спрос на внешних рынках снизился, а инвестиционная среда стала более неопределенной.
«Я предупреждал об этих событиях еще в сентябре, когда направлял в правительство предложения по бюджету 2024 года. Тогда я подчеркнул необходимость критического рассмотрения повышения налогов, восстановления диалога с предпринимателями, содействия инвестициям и снижения расходов центрального правительства. К сожалению, эти предложения не были приняты во внимание. Аналогичное содержание было включено в представленные осенью "Отечеством" предложения альтернативного бюджета, которые правительство полностью отклонило», - заявил Рейнсалу.
Декабрьский экономический прогноз Банка Эстонии предсказывает значительно худшую экономическую ситуацию в этом году по сравнению с летним прогнозом правительства, который лег в основу подготовки бюджета на 2024 год. По прогнозу, в этом году экономика будет в упадке, безработица увеличится, а номинальный объем экономики будет более чем на 2 млрд евро меньше по сравнению с предположением, которое было положено в основу бюджета правительства.
«К сожалению, вынужден констатировать, что, помимо ряда объективных факторов, антиэкономическая политика правительства привела к увеличению неопределенности в экономике. Об этом также свидетельствует значительно более быстрый экономический спад в третьем квартале 2023 года по сравнению с другими странами ЕС в нашем регионе и более быстрым снижением доверия предпринимателей. В нынешней ситуации правительство обязано предпринять шаги, которые повышают конкурентоспособность экономики и доверие к бизнесу. Сумятица усиливается также отсутствием у правительства ясности относительно планируемых мер денежно-кредитной политики. К сожалению, в начале года правительство не выработало предметного подхода к экономической политике относительно того, какие шаги следует предпринять в ухудшающейся ситуации, - констатировал Рейнсалу. - Меня беспокоит, что ни в декабре, ни в январе, насколько известно, правительство не обсуждало состояние финансов государства и экономики. В плане работы на январь есть только одна задача, связанная с бизнес-средой. Предлагаю правительству дополнить план работы конкретными шагами, которые необходимы в неопределенной ситуации».
По словам Рейнсалу, важно, чтобы правительство могло принимать решения в режиме реального времени, поскольку эти решения способствуют повышению конкурентоспособности экономики и выходу из рецессии.
О нынешнем состоянии экономики Эстонии и необходимых шагах по улучшению ситуации высказались председатель партии Урмас Рейнсалу, член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк, бывший министр экономики и предпринимательства Урве Пало, бывший министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван и предприниматель Ахти Калликорм.