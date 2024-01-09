Партия «Отечество» ознакомила правительство с планом поддержки экономики

Декабрьский экономический прогноз Банка Эстонии предсказывает значительно худшую экономическую ситуацию в этом году по сравнению с летним прогнозом правительства, который лег в основу подготовки бюджета на 2024 год. По прогнозу, в этом году экономика будет в упадке, безработица увеличится, а номинальный объем экономики будет более чем на 2 млрд евро меньше по сравнению с предположением, которое было положено в основу бюджета правительства.

«К сожалению, вынужден констатировать, что, помимо ряда объективных факторов, антиэкономическая политика правительства привела к увеличению неопределенности в экономике. Об этом также свидетельствует значительно более быстрый экономический спад в третьем квартале 2023 года по сравнению с другими странами ЕС в нашем регионе и более быстрым снижением доверия предпринимателей. В нынешней ситуации правительство обязано предпринять шаги, которые повышают конкурентоспособность экономики и доверие к бизнесу. Сумятица усиливается также отсутствием у правительства ясности относительно планируемых мер денежно-кредитной политики. К сожалению, в начале года правительство не выработало предметного подхода к экономической политике относительно того, какие шаги следует предпринять в ухудшающейся ситуации, - констатировал Рейнсалу. - Меня беспокоит, что ни в декабре, ни в январе, насколько известно, правительство не обсуждало состояние финансов государства и экономики. В плане работы на январь есть только одна задача, связанная с бизнес-средой. Предлагаю правительству дополнить план работы конкретными шагами, которые необходимы в неопределенной ситуации».