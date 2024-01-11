Ограничение движения, проверка документов и личных вещей: к чему сегодня должны быть готовы жители Таллинна

Руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер сказал, что визит повлечет за собой серьезные ограничения движения в центре Таллинна и в Старом городе. «Сегодня в центре Таллинна и в Старом городе несколько улиц будут закрыты для движения, парковка тоже будет невозможна. Рекомендуем передвигающимся на автомобилях горожанам избегать указанные выше районы. В случае, если движение неизбежно, просим запастись терпением и следовать указаниям полицейских», – сказал Вахер.

Полиция усилила контроль также в Таллиннском аэропорту и порту. Кроме того, в Таллинне действует бесполетная зона, а это значит, что полеты дронов запрещены. В случае, если Департамент полиции и погранохраны обнаружит дрон, он будет сбит.

Для обеспечения безопасности визита будет привлечено более 800 полицейских. Каждый может помочь, чтобы все прошло гладко. «Для этого просим жителей Эстонии сотрудничать с полицейскими. Например, стражи порядка могут попросить у человека показать документы, также при необходимости мы можем проверить личные вещи, например, рюкзак», – пояснил Вахер.