СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угроза убийством, взлом магазина в Мустамяэ, спасенная из ямы собака

14 января пограничники на контрольно-пропускном пункте Лухамаа проверили прибывший из России автомобиль и обнаружили, что у украинца, путешествовавшего в качестве пассажира, в багаже находятся два внутренних паспорта Российской Федерации, не принадлежащих ему. Документы были изъяты в соответствии с законом о поддержании общественного порядка, после чего мужчина продолжил свое путешествие.

12 января мужчина, отправившийся на рыбалку в Чудское море, обратился за помощью к пограничникам, так как уже не мог найти дорогу к берегу. Пограничники обнаружили мужчину и сначала попытались по телефону направить его обратно к берегу. К счастью, мужчина заметил по дороге других рыбаков, с которыми он установил контакт и вместе с ними добрался до берега.

В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» двое граждан России были уличены в нарушении визовых правил. Граждане были оштрафованы, им выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 41 граждан Молдовы, пять граждан России, двух граждан Киргизии, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Израиля.