СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угроза убийством, взлом магазина в Мустамяэ, спасенная из ямы собака

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о мужчине, который угрожал убить знакомую женщину в волости Йыэляхтме, а также о взломе магазина в Мустамяэ. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о спасенной из ямы собаки и о сгоревшем автомобиле в Харьюмаа.
Насилие
12 января поступило сообщение, что 59-летний мужчина напал на свою жену в квартире на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ.
13 января поступило сообщение, что в квартире на улице Рийзика в Нымме между двумя партнерами произошел конфликт, в результате которого пострадала 25-летняя женщина. Когда прибыла полиция, мужчина уже покинул квартиру.
13 января поступило сообщение, что в квартире на Й. Сютисте-теэ в Мустамяэ 31-летний мужчина избил свою сожительницу. Точные обстоятельства дела выясняются.
12 января поступило сообщение, что 42-летний мужчина напал на свою жену в доме в волости Виймси. Во время конфликта присутствовали несовершеннолетние дети. Мужчина был арестован сотрудниками полиции.
12 января поступило сообщение, что 48-летний мужчина столкнул свою сожительницу с лестницы в квартире в волости Каэ. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта также присутствовали несовершеннолетние дети.
13 января поступило сообщение о нападении на 46-летнего мужчину в Маарду. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи. В качестве подозреваемого в нападении был задержан 55-летний мужчина.
14 января поступило сообщение, что 46-летний мужчина угрожал убить знакомую женщину в волости Йыэляхтме. Мужчина употреблял алкоголь. Сотрудники полиции арестовали его.
13 января в полицию поступил звонок из волости Тарту, что 52-летний мужчина избил свою мать. Медики отвезли пожилую женщину в больницу для медицинского обследования.
14 января в полицию поступило сообщение, что 18-летний юноша был избит перед развлекательным заведением на улице Сомпа в Йыхви.
14 января в полицию поступило сообщение, что 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою сожительницу в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве. Полицейские задержали мужчину.
15 января в полицию поступило сообщение о конфликте в приюте на улице Суур-Пости в Пярну, в ходе которого 47-летний мужчина ударил лопатой 58-летнего, нанеся ему телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в Пярнускую больницу на машине скорой помощи. Полиция задержала 47-летнего нападавшего как подозреваемого в преступлении.
14 января в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в волости Кохила, в ходе которого 40-летняя женщина бросила мобильный телефон в 46-летнего мужчину, нанеся ему телесные повреждения.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
13 января поступило сообщение, что в Таллинне на бульваре Сыпрузе был совершен взлом магазина, откуда были украдены товары. Ущерб от кражи составил около 5000 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются полицией в ходе уголовного расследования.
Мошенничество
В полицию обратилась женщина из Тарту, которая продавала книги на платформе Marketplace. С ней связался предполагаемый покупатель, который для подтверждения покупки и заказа отправил продавцу ссылку на Omniva. Продавец кликнула по ссылке и невольно стала жертвой мошенников. После этого с ее счета исчезло 5324 евро. Кроме того, с аккаунта компании, связанной с женщиной, пропали 2662 евро. Подробности мошеннического дела выясняет полиция в рамках уголовного дела.
12 января житель Рапламаа сообщил в полицию, что искал в Facebook гильотину для кустарников, после чего 26 декабря с ним связался через Messenger человек, который заявил, что искомый товар продает финская компания. Сделка купли-продажи была согласована, и мужчина оплатил товар и его доставку согласно предъявленному счету. Позже выяснилось, что счет был поддельным, и мужчина так и не получил заказанный товар. Материальный ущерб составил 1 264 евро.
Безопасность на границе
14 января в 22:27 из Таллиннского аэропорта сообщили, что на борту самолета, который в 21:45 должен был вылететь в Барселону, находится проблемная пассажирка, и необходимо вмешательство полиции. Самолет свернул с рулевой дорожки. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
12 января сотрудник информационной группы пограничной службы Пыхьяской префектуры провел процедуру по делу о нелегальной миграции в отношении гражданина Республики Молдова 1996 года рождения, чья виза была аннулирована, поскольку предполагаемая цель поездки не соответствовала фактической. Лицо находилось в странах Шенгенской зоны незаконно. Было выдано предписание покинуть Эстонию в течение 14 дней и применен запрет на въезд в страны Шенгенского соглашения сроком на три месяца.
На выходных на юго-восточных пограничных пунктах был проверен въезд в Эстонию двух граждан Молдовы и двух граждан России. Причинами остановок стало то, что у них не было соответствующих документов для въезда в страну и они дали неясные показания о цели своего путешествия. Иностранцам был оформлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.
14 января пограничники на контрольно-пропускном пункте Лухамаа проверили прибывший из России автомобиль и обнаружили, что у украинца, путешествовавшего в качестве пассажира, в багаже находятся два внутренних паспорта Российской Федерации, не принадлежащих ему. Документы были изъяты в соответствии с законом о поддержании общественного порядка, после чего мужчина продолжил свое путешествие.
12 января мужчина, отправившийся на рыбалку в Чудское море, обратился за помощью к пограничникам, так как уже не мог найти дорогу к берегу. Пограничники обнаружили мужчину и сначала попытались по телефону направить его обратно к берегу. К счастью, мужчина заметил по дороге других рыбаков, с которыми он установил контакт и вместе с ними добрался до берега.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» двое граждан России были уличены в нарушении визовых правил. Граждане были оштрафованы, им выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 41 граждан Молдовы, пять граждан России, двух граждан Киргизии, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Израиля.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ДТП
13 января в 01:56 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ. В результате аварии один светофор был сбит. Спасатели Нымме устранили опасность возгорания автомобилей, очистили перекресток от обломков и уведомили электриков о сбитом светофоре.
14 января в 15:46 спасатели отправились в деревню Леппнеэме волости Виймси на Леппнеэме-теэ, где столкнулись два автомобиля, оба оказались в кювете. В одном автомобиле было четыре человека, в другом - три, и никто из них не получил травм. Прибывшая скорая помощь осмотрела участников аварии, а спасатели регулировали движение на месте до прибытия полиции. Полиция осталась разбираться с происшествием.
12 января в 15:31 спасатели отправились в деревню Тоомла волости Раквере, где на шоссе произошло столкновение двух автомобилей. Спасатели устранили очаг возгорания одного из автомобилей и очистили дорогу, отбуксировав машину.
12 января в 22:52 спасатели выехали в деревню Вяэтса (Ярвамаа), где автомобиль с двумя пассажирами съехал в кювет. Спасатели помогли одному из пострадавших выбраться из автомобиля и передали его в машину скорой помощи для медицинского осмотра. Клеммы аккумулятора легкового автомобиля были сняты, чтобы предотвратить риск воспламенения.
14 января в 04:58 спасатели выехали в деревню Нурме волости Торри (Пярнумаа), где произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один из них съехал в кювет. Никому из пассажиров не потребовалась медицинская помощь. Спасатели расчистили дорогу от обломков.
14 января в 8:06 спасатели получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля и лося на 35-м километре шоссе Йыгева-Муствеэ в волости Муствеэ. В результате столкновения лось погиб, но никто из людей не пострадал. Спасатели оттащили лося на обочину и убрали с дороги обломки. Охотникам сообщили о погибшем лосе.
14 января в 21:10 спасатели выехали на ДТП с участием автомобиля и косули в деревне Вытиквере волости Муствеэ. В результате столкновения косуля погибла. Спасатели проверили безопасность после аварии, охотникам сообщили о погибшей косуле.
Пожары
12 января в 12:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пудисоо волости Куусалу на Куусалу-Лееси-теэ автомобиль Renault из-за технической неисправности остановился на дороге и загорелся. Водитель сам покинул автомобиль. Спасатели Локса прибыли на место в 12:46 и увидели, что машина горит открытым пламенем. Горящий автомобиль был потушен к 12:56. Автомобиль был полностью уничтожен в пожаре.
12 января в 18:56 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Насья волости Эльва. К моменту прибытия спасателей в доме обрушились крыша и стены. Пожар был ликвидирован в 21:50. Предполагается, что пожар устроил мужчина, который был задержан полицией.
13 января в 7:16 спасатели нашли обгоревшие человеческие останки среди развалин дома, сгоревшего в деревне Рыыму. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
14 января в 17:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что в одной из квартир дома на Таллиннском шоссе в Нарве ощущается сильный запах газа. Жильцы вышли из квартиры во двор. К моменту прибытия спасателей хозяин сам перекрыл газовый кран. Была оказана помощь в проветривании помещения, и опасности больше не было.
13 января в 19:38 спасатели были вызваны в Ахтмеский район Кохтла-Ярве на бульвар Эстония, где в ванной комнате многоквартирного дома застряла пожилая женщина. Спасатели открыли дверь ванной, и женщина вышла. С ней все было в порядке.
15 января в 8:04 поступило сообщение, что в районе Тартуского шоссе в поселке Ахья уже несколько дней пропала собака, а неподалеку из глубокой ямы слышен лай. Спасатели вытащили собаку, которая провалилась в яму глубиной три метра. Животное было счастливо и, похоже, не получило серьезных травм. Спасатели засыпали яму подручными средствами и отметили, что старые колодцы и другие отверстия должны быть надежно закрыты и обозначены во избежание несчастных случаев. Владелец участка обязан обеспечить безопасность своей земли или ограничить доступ к ней, если это необходимо.