Видео ⟩ Родители о забастовке: дети не виноваты, что учителям не платят зарплату

Мерье, мать двоих детей школьного возраста

Я не могу сказать, как забастовка учителей повлияла на мою жизнь. Приду домой и посмотрю. Дети же не виноваты, что учителям не платят зарплату. Может быть, забастовку можно было организовать как-то по-другому. Дети рады, что могут побыть дома.

Хелди, бабушка четырех школьников

У меня четыре внука. Забастовка особо на нас не повлияла, поскольку двое внуков живут в Швеции, один в связи со спортом - в Тунисе и один в связи со спортом - в Южной Африке. Скорее я не поддерживаю забастовку, так как все хотят зарплату побольше. У нас сын - врач, он тоже хочет зарабатывать больше. Все хотят зарабатывать больше, особенно работники сферы культуры, социальные работники. Я не знаю, что будет, если все начнут бастовать.

Карин, мать двоих детей

Немного забастовка на меня повлияла, так как я связана с учреждением образования. В семье к забастовке относятся скорее положительно. Считаю, что если люди готовы постоять за свои права, это всегда очень приветствуется. Дети в таком возрасте, что они ничего не считают по поводу происходящего. Младший еще дошкольного возраста, а старший настолько большой, что в школу уже не ходит.

Кюлли, бабушка школьника

Забастовка больше беспокоит родителей, а бабушка должна ехать за границу на работу. Я против достижения чего-либо путем угроз и насилия. Я очень хорошо понимаю, почему эта забастовка организована, но если посмотреть, что вокруг война… Если завтра будет война, школ ведь не будет.