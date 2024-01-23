СМИ: Израиль предложил ХАМАС прекратить огонь на два месяца

Сделка будет включать освобождение всех оставшихся в живых заложников и возвращение тел погибших заложников в несколько этапов, отметили собеседники Axios. По их словам, первый этап предполагает освобождение женщин, мужчин старше 60 лет и заложников, находящихся в критическом состоянии. На следующих этапах должны быть освобождены женщины-военнослужащие, мужчины в возрасте до 60 лет, не являющиеся солдатами, израильские мужчины-военнослужащие и возвращены тела погибших заложников, пишет DW.

Возвращение мирных жителей в сектор Газа

Кроме того, предложение включает передислокацию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в частности, вывод их частей из основных населенных пунктов в секторе Газа. Это позволит палестинскому гражданскому населению постепенно вернуться в город Газа и северные районы сектора, указал Axios.

Представителям Израиля и ХАМАС предстоит согласовать число палестинских заключенных, которых освободят в обмен на израильских заложников. Однако предложение отчетливо показывает, что Израиль не согласится прекратить военную операцию или освободить все 6000 заключенных палестинцев из израильских тюрем, подчеркнули собеседники Axios. Израильские официальные лица ждут ответа от ХАМАС, но добавили, что с осторожным оптимизмом смотрят на возможность добиться прогресса в ближайшие дни.