Эстония предлагает запретить импорт СПГ из РФ

Кроме того, Польша и страны Балтии предлагают запретить научное сотрудничество и финансирование совместных научных исследований. Среди других предложений четырех стран - дальнейшие меры борьбы с обходом санкций, ужесточение ограничений в авиационной сфере и расширение списка запрещенной продукций, используемой для производства дронов.

В 2023 году страны Европейского cоюза увеличили импорт СПГ из России на 40 процентов по сравнению с довоенным периодом, писало агентство Reuters. Крупнейшими импортерами стали Испания и Бельгия. Министр энергетики Испании Тереза ​​Рибера тогда заявила Reuters, что российский СПГ станет темой переговоров ЕС о санкциях.

Обсуждение 13-го пакета санкций

Страны Евросоюза начали обсуждать новый пакет санкций в отношении России за вторжение в Украину на прошлой неделе, сообщало агентство Bloomberg. Очередной, 13-й, пакет санкций планируется принять ко второй годовщине начала войны - 24 февраля. В него, как ожидается, войдут новые списки физических и юридических лиц, новые торговые ограничения и дополнительные меры борьбы с обходом санкций как через компании в ЕС, так и в третьих странах, писало Bloomberg.

Санкции обсуждались в ходе встречи послов ЕС. Достичь соглашения к 24 февраля будет непросто, поскольку утверждение прошлого пакета потребовало нескольких недель переговоров, подчеркивает агентство.