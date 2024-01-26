Хельме призвал фракции Рийгикогу выразить Кае Каллас недоверие

«На сегодняшний день сложилась ситуация, в которой как общество в целом, так и подавляющее большинство парламентских партий четко поддерживают улучшение условий труда учителей, но премьер-министр и ее партия не могут или не хотят найти выход из ситуации и снизить напряжение в обществе», - написал Хельме.

«В подобной ситуации каждый должен спросить себя, достаточно ли просто заявить о своих желаниях и обозначить политические позиции. Социал-демократы и «Ээсти 200» - правительственные партии, которые, в отличие от оппозиции, обладают рычагом для форсирования решений. Партии, которые месяц назад поддержали привязанный к вопросу доверия госбюджет, в котором зафиксированы нынешние уровни зарплат, не могут требовать дополнительных денег внушающим доверие образом, если не готовы открыть госбюджет и не готовы прекратить работу текущего правительства и главы правительства, чтобы добиться этого», - добавил Хельме.

Лидер EKRE завершил письмо предложением начать между всеми поддерживающими учителей фракциями Рийгикогу консультации по вотуму недоверия премьер-министру из-за неспособности и нежелания найти выход из самого серьезного общественного трудового спора и образовательного кризиса последних десятилетий.

«На следующей неделе в Рийгикогу не будет заседаний, если за это время решение не найдется, всем депутатам придется взглянуть в лицо своим избирателям и своей совести и с помощью голосования показать, что они на самом деле думают об этом», - отметил Хельме.