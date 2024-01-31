Алар Карис: вознамерившегося напасть на НАТО ждут поражение и гибель

«Сейчас, когда под вопросом безопасность нашего региона и устои свободного мира, Эстонии следует вновь показать уверенность в себе и волю к защите, которые помогли выиграть Освободительную войну», - сказал Карис.

Битва при Паю была одной из важнейших побед Эстонии в Освободительной войне, напомнил глава государства, указав, что это сражение придало эстонской армии уверенность в себе и показало, что сообща можно победить превосходящего противника. «Вера в себя и воля к обороне, как снежный ком, который катится и в движении продолжает расти», - сказал президент.

В своей речи на месте битвы при Паю президент Карис, описывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, сказал, что Россия в настоящее время в военном отношении на границах Эстонии слаба, но таковой она не останется.

«Своей агрессией в Украине Кремль бросил вызов и нам, и нашим союзникам, - сказал глава эстонского государства. - Мы готовим Силы обороны, Кайтселийт и все общество к наилучшей возможной государственной обороне. Мы делаем это вместе с нашими союзниками по НАТО и со всем свободным миром. И враг знает, что у него не будет шансов повернуть назад с первых метров и с первой минуты. Тот, кто хочет выступать против НАТО, навлечет на себя неизбежные поражение и гибель».

Все это по силам уверенному в себе народу, обладающему сильной к обороне, подчеркнул президент Карис.