Дома в виде уток, дамских сумочек и губных помад - уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. Международный портал о недвижимости, архитектуре и дизайне Houzz выбрал эксклюзивные проекты, которые прежде всего просто похожи на дома.
А вам хочется в них жить? Самые стильные жилые дома мира
Греция
Греция
Где: Агиос Состис (остров Серифос)
Год: 2020
Архитектор: MOLD Architects
Проект: Ncaved House
Медитативное убежище в скале с видом на море.
Дом трехуровневый, спроектирован в виде шахматной сетки: боковые подпорные стены выполнены методом сухой кладки. Продольные секции с панорамным остеклением обращены к морю. Световые колодцы обеспечивают достаточно освещения внутри, а еще здесь продумана естественная вентиляция и собирается дождевая вода.
Год: 2020
Архитектор: MOLD Architects
Проект: Ncaved House
Медитативное убежище в скале с видом на море.
Дом трехуровневый, спроектирован в виде шахматной сетки: боковые подпорные стены выполнены методом сухой кладки. Продольные секции с панорамным остеклением обращены к морю. Световые колодцы обеспечивают достаточно освещения внутри, а еще здесь продумана естественная вентиляция и собирается дождевая вода.
Италия
Где: Полвериджи (Анкона)
Год: 2018
Архитектор: Симоне Субиссати
Проект: Casa di confine (Дом на границе).
Этот дом на холмах региона Марке в итальянском пригороде стирает грань между архитектурой и природой. Цель заказчиков: жить в максимально открытом природе пространстве.
Где: Полвериджи (Анкона)
Год: 2018
Архитектор: Симоне Субиссати
Проект: Casa di confine (Дом на границе).
Этот дом на холмах региона Марке в итальянском пригороде стирает грань между архитектурой и природой. Цель заказчиков: жить в максимально открытом природе пространстве.
Испания
Где: Малага
Год: 2015
Архитектор: José Luis Muñoz
Проект: La Casa de Los Vientos
Во время строительства дома семья владельцев столкнулась с финансовыми проблемами и была вынуждена сократить свой бюджет на две трети. Но это не остановило архитектора: он тщательно переосмыслил проект и смог реализовать замысел, близкий к исходному. Так, геометрия дома обусловлена его ориентацией на преобладающие ветра, а виды на Гибралтар — главное его украшение.
Callwey
Где: Малага
Год: 2015
Архитектор: José Luis Muñoz
Проект: La Casa de Los Vientos
Во время строительства дома семья владельцев столкнулась с финансовыми проблемами и была вынуждена сократить свой бюджет на две трети. Но это не остановило архитектора: он тщательно переосмыслил проект и смог реализовать замысел, близкий к исходному. Так, геометрия дома обусловлена его ориентацией на преобладающие ветра, а виды на Гибралтар — главное его украшение.
Callwey
Швейцария
Где: Женева
Год: 2012
Архитекторы: Clavienrossier Architectes
Проект: Two In One Villa
Особенность этого дома в том, что он выглядит, как частный дом, но на самом деле состоит из двух квартир разной площади. Объем здания смоделирован таким образом, что каждая половина воспринимается как отдельный дом.
Где: Женева
Год: 2012
Архитекторы: Clavienrossier Architectes
Проект: Two In One Villa
Особенность этого дома в том, что он выглядит, как частный дом, но на самом деле состоит из двух квартир разной площади. Объем здания смоделирован таким образом, что каждая половина воспринимается как отдельный дом.
Индия
Где: Ахмадабад
Год: 2018
Архитектор: Spasm Design
Проект: he House Of Secret (Тайный дом)
Дом построен из блоков песчаника из Дхрангадхры, расположенных вертикально по периметру участка: своего рода большая рама, которая разбивает солнечный свет, создавая причудливый ритм.
Внутренний двор и сад были спроектированы как продолжение внутренних жилых помещений. Идея дома — полное отсутствие границ между внешним и внутренним.
Где: Ахмадабад
Год: 2018
Архитектор: Spasm Design
Проект: he House Of Secret (Тайный дом)
Дом построен из блоков песчаника из Дхрангадхры, расположенных вертикально по периметру участка: своего рода большая рама, которая разбивает солнечный свет, создавая причудливый ритм.
Внутренний двор и сад были спроектированы как продолжение внутренних жилых помещений. Идея дома — полное отсутствие границ между внешним и внутренним.
Австралия
Где: Кэрнс
Год: 2014
Архитектор: Джесси Беннетт и Анна-Мария Кампаньоло
Проект: Planchonella House
Посреди густого тропического леса на северном побережье Австралии архитектор и его жена-дизайнер построили себе дом на сваях. Геометрия дома повторяет неправильную форму склона, а еще — обтекает густую лесную растительность.
Где: Кэрнс
Год: 2014
Архитектор: Джесси Беннетт и Анна-Мария Кампаньоло
Проект: Planchonella House
Посреди густого тропического леса на северном побережье Австралии архитектор и его жена-дизайнер построили себе дом на сваях. Геометрия дома повторяет неправильную форму склона, а еще — обтекает густую лесную растительность.
Сингапур
Где: Сингапур
Год: 2013
Архитекторы: OMA, Ole Scheeren
Проект: The Interlace
Впечатляющая многоэтажка — 1040 квартир, разделенных на 31 блок с шестиугольными структурами разной высоты. Здания соединены между собой парками, бассейнами, местами для отдыха на крыше. Фасады украшают висячие сады и панорамные террасы. А еще здесь можно купить двухуровневую квартиру с собственным садом.
Во время проведения Всемирного фестиваля архитектуры в 2015 году он был удостоен звания “Самое красивое здание в мире”.
Где: Сингапур
Год: 2013
Архитекторы: OMA, Ole Scheeren
Проект: The Interlace
Впечатляющая многоэтажка — 1040 квартир, разделенных на 31 блок с шестиугольными структурами разной высоты. Здания соединены между собой парками, бассейнами, местами для отдыха на крыше. Фасады украшают висячие сады и панорамные террасы. А еще здесь можно купить двухуровневую квартиру с собственным садом.
Во время проведения Всемирного фестиваля архитектуры в 2015 году он был удостоен звания “Самое красивое здание в мире”.
Таиланд
Где: Бангкок
Год: 2017
Архитектор: Openbox Architects
Проект: Мраморный дом
Архитектора просили создать дом, где частная жизнь жильцов будет защищена от посторонних глаз. Результат: дом выглядит как монолит — гигантская скульптура в мраморной облицовке, которая, кажется, парит и нарушает законы гравитации.
Где: Бангкок
Год: 2017
Архитектор: Openbox Architects
Проект: Мраморный дом
Архитектора просили создать дом, где частная жизнь жильцов будет защищена от посторонних глаз. Результат: дом выглядит как монолит — гигантская скульптура в мраморной облицовке, которая, кажется, парит и нарушает законы гравитации.
Япония
Где: Токио
Год: 2010
Архитектор: Соу Фудзимото
Проект: Дом АН
Идея архитектора — создать структуру, похожую на дерево. Здание состоит из стальных элементов, расположенных на разной высоте. Центральной лестницы нет — только серии ступенек в переходах между уровнями. В доме необходимый минимум мебели. Для решения проблем приватности были установлены шторы, которые также могут быть использованы для создания временных перегородок между помещениями.
Где: Токио
Год: 2010
Архитектор: Соу Фудзимото
Проект: Дом АН
Идея архитектора — создать структуру, похожую на дерево. Здание состоит из стальных элементов, расположенных на разной высоте. Центральной лестницы нет — только серии ступенек в переходах между уровнями. В доме необходимый минимум мебели. Для решения проблем приватности были установлены шторы, которые также могут быть использованы для создания временных перегородок между помещениями.