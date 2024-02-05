Российскую модель задержали за помощь украинцам

27-летнюю модель и фотографа Надежду Россинскую задержали в поезде и отвезли на допрос в ФСБ, сообщает Daily Mail.

Арестованную на два месяца Россинскую держат под стражей в Белгороде. Ей предъявлены обвинения в «угрозе безопасности российского государства».

Модель и фотограф, также известная как Надин Гейслер, помогала украинским беженцам, оказавшимся в России.

Сотрудники ФСБ арестовали также сестру Россинской, Елену Егорову, в доме которой прошел обыск.

Известно, что модель собирала гуманитарную помощь и помогала украинским беженцам вернуться домой.

По словам адвоката Евгения Соколова, в случае, если его подзащитная будет признана виновной, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Российские власти, в свою очередь, уверены, что Россинская помогала украинским военным.

По данным следствия, на ее странице в Instagram размещались счета, связанных со сборами денег для Вооруженных сил Украины, в частности, для батальона «Азов».

Те же номера счетов, как утверждают следователи, были указаны на личной странице Россинской о сборе гуманитарной помощи.

Сама модель отрицает связь с упомянутой информацией в Instagram.

Ее адвокат настаивает на том, что профиль, который сейчас удален, мог быть создан некими лицами, которые хотели «избавиться от людей, желающих помочь своей стране».