Опрос: почти 80% жителей Эстонии обеспокоены ростом цен на продукты питания

Опрос банка Citadele показал, что три четверти жителей Эстонии больше всего обеспокоены ростом цен на продукты питания. Однако по сравнению с нашими южными соседями у нас люди значительно меньше тревожатся, например, о расходах на здравоохранение.

По данным опроса банка Citadele, 76% жителей Эстонии заявили, что больше всего их беспокоит рост цен на продукты питания. В Латвии и Литве такие опасения были несколько ниже: 64% и 66% соответственно.

«Примечательно, что рост цен на продукты питания беспокоит так много людей. Тот факт, что повышение цен существенно повлияло на 76% населения, показывает, что все больше людей вынуждены вносить изменения в свою продовольственную корзину, – сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Цена на продукты питания затрагивает абсолютно всех, но пропорционально она в меньшей степени влияет на людей с более высокими доходами и заметнее – на население с более низкими заработными платами».

По данным Департамента статистики Эстонии, в 2023 году индекс потребительских цен вырос по сравнению с предыдущим годом на 9,2%, причем одним из крупнейших повлиявших на это факторов стал рост цен на продукты питания. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом году увеличились в среднем на 15,8%.