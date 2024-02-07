Мошенники теперь заманивают людей в ловушку с помощью билетов в театр

Департамент полиции и погранохраны на своей странице в Facebook сообщил следующее: «Мужчина сообщил, что познакомился в приложении для знакомств Badoo с девушкой, которая пригласила его в театр и прислала ссылку, по которой он мог купить билеты. К счастью, он сразу понял, что это был поддельный сайт».