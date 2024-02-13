Полиция нашла 53-летнего Рудольфа

В последний раз Рудольфа видели сегодня около 12:30 в Эстонском Музее полиции в Раквере. В связи с состоянием здоровья мужчина мог растеряться и не воспринимать окружающую обстановку.

Внимательный гражданин сообщил в Центр тревоги, что на автовокзале в Раквере замечен мужчина, похожий на пропавшего Рудольфа. Полицейский патруль проверил эту информацию и подтвердил, что это действительно пропавший мужчина.

С мужчиной было все было в порядке, и его передали группе, с которой он прибыл в Раквере.