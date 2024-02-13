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Полиция нашла 53-летнего Рудольфа

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в городе Раквере 53-летнего Рудольфа, который отстал от группы.

В последний раз Рудольфа видели сегодня около 12:30 в Эстонском Музее полиции в Раквере. В связи с состоянием здоровья мужчина мог растеряться и не воспринимать окружающую обстановку.

Внимательный гражданин сообщил в Центр тревоги, что на автовокзале в Раквере замечен мужчина, похожий на пропавшего Рудольфа. Полицейский патруль проверил эту информацию и подтвердил, что это действительно пропавший мужчина.

С мужчиной было все было в порядке, и его передали группе, с которой он прибыл в Раквере.

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