Пенсионерку возмутили действия банка, который в итоге спас ее от потери крупной суммы

Пенсионерка обратилась в передачу Латвийского телевидения (LTV) 4. studija с просьбой помочь разблокировать счет, но, углубившись в проблему этой женщины, удалось выяснить, что речь идет об организованной преступности и банк на самом деле спас ее деньги.

В передачу 4. studija обратилась пенсионерка, которая живет в сельской местности, имеет хорошее образование, но очень одинока. Возможно, поэтому на платформе Facebook она подтвердила дружбу с неким Александром Даугавиньшем.

В переписке выяснилась биография новоиспеченного друга: 65-летний вдовец без детей, все члены семьи скончались, 16 лет живет в Соединенном Королевстве, инженер мореходства.

«Он должен был выполнить последнюю миссию - отправиться в Австралию, там купить бочку с маслом и отвезти в Мексику», - рассказала пенсионерка. Новоиспеченный кавалер попросил ее перечислить деньги, что она и сделала.

«Я перечислила и в WhatsApp сразу же отправила ему это перечисление, международное, но, открыв счет, моментально увидела, что банк, не предупредив меня, сразу заблокировал мне счет», - сказала пенсионерка.

Банк указал ей, что это мошенническая сделка, поэтому действия со счетом ограничены.