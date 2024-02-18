Жительница Латвии, познакомившаяся в Facebook с мужчиной, который якобы попал в беду, собиралась заплатить требуемые 1450 евро за пакет документов, который этот мужчина хотел ей доверить, однако банк не позволил своей клиентке перевести эти деньги, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу 4. studija Латвийского телевидения.
Пенсионерку возмутили действия банка, который в итоге спас ее от потери крупной суммы
Пенсионерка обратилась в передачу Латвийского телевидения (LTV) 4. studija с просьбой помочь разблокировать счет, но, углубившись в проблему этой женщины, удалось выяснить, что речь идет об организованной преступности и банк на самом деле спас ее деньги.
В передачу 4. studija обратилась пенсионерка, которая живет в сельской местности, имеет хорошее образование, но очень одинока. Возможно, поэтому на платформе Facebook она подтвердила дружбу с неким Александром Даугавиньшем.
В переписке выяснилась биография новоиспеченного друга: 65-летний вдовец без детей, все члены семьи скончались, 16 лет живет в Соединенном Королевстве, инженер мореходства.
«Он должен был выполнить последнюю миссию - отправиться в Австралию, там купить бочку с маслом и отвезти в Мексику», - рассказала пенсионерка. Новоиспеченный кавалер попросил ее перечислить деньги, что она и сделала.
«Я перечислила и в WhatsApp сразу же отправила ему это перечисление, международное, но, открыв счет, моментально увидела, что банк, не предупредив меня, сразу заблокировал мне счет», - сказала пенсионерка.
Банк указал ей, что это мошенническая сделка, поэтому действия со счетом ограничены.