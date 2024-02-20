Продолжающаяся инфляция, высокие цены на недвижимость и ставка Euribor ставят перед многими людьми, задумывающимися о покупке жилья, вопрос, какую сумму кредита следует брать при покупке нового жилья.
Эксперт: что такое правило пяти лет при покупке недвижимости в кредит
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, первое правило заключается в том, что стоимость нового жилья не должна превышать ваш пятилетний доход.
Хотя каждый ходатай может рассчитать свою максимальную сумму кредита на покупку жилья с помощью калькулятора, который учитывает различные факторы, начиная с дохода и фиксированных обязательств и заканчивая существующими кредитами, сначала стоит сделать расчет на пять лет.
«Стоимость вашего жилья может быть вашим пятилетним доходом – здесь не нужны никакие другие параметры или калькуляторы, тем более что это эмпирическое правило будет действовать и после повышения ставки Euribor, которое началось в 2022 году», – говорит Танель Ребане. Он привел пример, что если чистый доход человека составляет 2000 евро в месяц, то есть 24 000 евро в год и 120 000 евро за пять лет, то это примерная цена жилья, которое можно искать.
Если чистый доход человека составляет 2000 евро в месяц, то есть 24 000 евро в год и 120 000 евро за пять лет, то это примерная цена жилья, которое можно искать.
После того как предполагаемая максимальная цена жилья определена, следующим шагом будет работа с банком для оценки возможного размера кредита на покупку жилья. По словам Ребане, банки в первую очередь смотрят на соотношение обязательств и дохода заемщика, включая правило, согласно которому обязательства не должны превышать 40% дохода человека.
Однако необходимо учитывать и уровень зарплаты человека, а значит, логика 40% не всегда применима, особенно для людей с низкими доходами.
«В любом случае, если чистый доход человека составляет 2000 евро, то, согласно правилу, максимальный размер кредитного обязательства не должен превышать 40% дохода, то есть 800 евро. Однако это правило не распространяется на соискателя кредита со значительно меньшим доходом: если чистая зарплата человека составляет, например, 1000 евро в месяц, то необходимо учитывать еще один показатель – положительную ликвидность, то есть количество свободных денег после повседневных расходов», - поясняет Танель Ребане.
Цены резко выросли, что серьезно повлияло на повседневные расходы людей. «Если человек зарабатывает чистыми 1000 евро, и банк применяет правило 40% для обслуживания кредита, у него остается только 600 евро на другие расходы. В нынешних условиях на такие деньги очень сложно прожить, поэтому банк может предложить меньшую максимальную сумму кредита, чем клиент запрашивает», - говорит Ребане.
«В нынешних условиях на такие деньги очень сложно прожить, поэтому банк может предложить меньшую максимальную сумму кредита, чем клиент запрашивает», - говорит Ребане.
Помимо использования калькулятора, эксперт рекомендует всем, кто думает о покупке жилья, оценить свои возможности по привлечению заемных средств. «Если это ваш первый кредит на покупку жилья и вы знаете, какая сумма вам потребуется для обслуживания кредита, я бы рекомендовал попробовать для начала прожить пару месяцев, откладывая сумму, необходимую для выплаты кредита. Это даст вам представление о том, реально ли взять на себя такие обязательства», - посоветовал эксперт.