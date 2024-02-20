Эксперт: что такое правило пяти лет при покупке недвижимости в кредит

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, первое правило заключается в том, что стоимость нового жилья не должна превышать ваш пятилетний доход.

Хотя каждый ходатай может рассчитать свою максимальную сумму кредита на покупку жилья с помощью калькулятора, который учитывает различные факторы, начиная с дохода и фиксированных обязательств и заканчивая существующими кредитами, сначала стоит сделать расчет на пять лет.

«Стоимость вашего жилья может быть вашим пятилетним доходом – здесь не нужны никакие другие параметры или калькуляторы, тем более что это эмпирическое правило будет действовать и после повышения ставки Euribor, которое началось в 2022 году», – говорит Танель Ребане. Он привел пример, что если чистый доход человека составляет 2000 евро в месяц, то есть 24 000 евро в год и 120 000 евро за пять лет, то это примерная цена жилья, которое можно искать.

Если чистый доход человека составляет 2000 евро в месяц, то есть 24 000 евро в год и 120 000 евро за пять лет, то это примерная цена жилья, которое можно искать.