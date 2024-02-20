ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинцы уничтожили два российских самолета на очень важном участке фронта

Напомним, в начале года в этом же регионе Россия потеряла несколько штурмовиков Су-34. Сейчас все повторилось в том же районе, а это значит, что ПВО Украины сохранила здесь свою боеспособность. Российское военное командование вынуждено идти на очень большой риск для достижения результата.

США дадут ракеты для атак на Крым?

По данным американских чиновников, администрация президента обсуждает возможность передачи Украине новой партии ракет ATACMS для нанесения ударов по объектам в Крыму. Поскольку ракеты ATACMS уже поставлены в Украину, решение будет касаться поставок модификаций ракет большей дальности. Однако это ни в коем случае не решение, которое уже принято, и в конечном итоге все зависит от решения Конгресса о финансировании. Эти ракеты были бы очень нужны Украине, но, к сожалению, пока эта утечка информации в СМИ существенно не поможет Украине в войне.

Министр цифровых технологий Украины Федоров сообщил, что есть бюджет и контракты на закупку не менее миллиона дронов на этот год. Поскольку это количество не считается достаточным, продолжается работа по приобретению дополнительных дронов. Канада и Нидерланды, члены коалиции стран, поддерживающих Украину дронами, также заявили о поставке дронов в Украину, и помощь в этой сфере наверняка увеличится в ближайшее время.