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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинцы уничтожили два российских самолета на очень важном участке фронта

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • США могут предоставить Украине ракеты ATACMS для атаки целей в Крыму
  • Дроновая помощь Украине возрастает
  • Израиль объявил, что прекращает операции по зачистке западной части города Хан-Юнис

ПВО Украины уничтожили еще два российских самолета: штурмовик Су-34 и истребитель Су-35. Важно, что это произошло в районе Южного фронта, где россияне пытаются поддержать наступление своих войск бомбардировками украинских позиций, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Напомним, в начале года в этом же регионе Россия потеряла несколько штурмовиков Су-34. Сейчас все повторилось в том же районе, а это значит, что ПВО Украины сохранила здесь свою боеспособность. Российское военное командование вынуждено идти на очень большой риск для достижения результата.

США дадут ракеты для атак на Крым?

По данным американских чиновников, администрация президента обсуждает возможность передачи Украине новой партии ракет ATACMS для нанесения ударов по объектам в Крыму. Поскольку ракеты ATACMS уже поставлены в Украину, решение будет касаться поставок модификаций ракет большей дальности. Однако это ни в коем случае не решение, которое уже принято, и в конечном итоге все зависит от решения Конгресса о финансировании. Эти ракеты были бы очень нужны Украине, но, к сожалению, пока эта утечка информации в СМИ существенно не поможет Украине в войне.

Министр цифровых технологий Украины Федоров сообщил, что есть бюджет и контракты на закупку не менее миллиона дронов на этот год. Поскольку это количество не считается достаточным, продолжается работа по приобретению дополнительных дронов. Канада и Нидерланды, члены коалиции стран, поддерживающих Украину дронами, также заявили о поставке дронов в Украину, и помощь в этой сфере наверняка увеличится в ближайшее время.

В то же время министр Федоров признает, что просто большое количество дронов не гарантирует автоматически лучшие результаты на фронте; необходимо обучать команды, взаимодействовать с другими подразделениями, оперативно получать информацию и обеспечивать логистику для эффективного использования дронов. Освещение в СМИ часто создает впечатление, что небольшие группы добровольцев могут производить дроны и широко их использовать, но настоящие боевые действия на фронте - это совсем другое.

Атаки на передовой и удары дронов

В оккупированной Макеевке на Донбассе произошел мощный взрыв, в результате которого загорелся резервуар для хранения нефти. Взрывам предшествовали действия ПВО. Кроме того, в городе также частично пропало электричество.

Сегодня ночью ПВО Украины уничтожили 23 иранских беспилотника. В Полтавской области ракета или беспилотник, выпущенные из России, видимо, поразили промышленный объект, но, по предварительным данным, серьезного ущерба причинено не было.

Российская армия продолжает интенсивные атаки на Донбассе.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия пыталась организовать попытки мелкомасштабного наступления как в северной части линии фронта в районе Купянска, так и в южной части в районе Лимана. Существенных изменений в дислокации войск нет.

В районе Бахмута активность атак российских войск возросла как к северу, так и к югу от города. Российская армия не добилась каких-либо серьезных успехов.

В районе Донецка российская армия предпринимает попытки продвинуться дальше на запад от оккупированной Авдеевки, но пока эти попытки не очень активны. Российская армия наиболее серьезно попыталась наступить в районе населенного пункта Марьинка, но серьезных изменений это не принесло.

На Южном фронте российская армия пытается вести активное наступление в районе Токмака, в частности - у деревни Работино, но после очень больших потерь пока ничего не добилась. На восточном берегу Днепра российская армия продолжает наступательные попытки с переменной интенсивностью, но они не дали результатов.

События на Ближнем Востоке

Вчера хуситы продолжили атаковать торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Вчера же в СМИ распространилась новость о том, что европейские страны начинают антихуситскую операцию своего флота в Красном море. В данном случае не имеет значения, сколько различных военных операций происходит в регионе, важно то, есть ли возможность положить конец атакам хуситов. Пока справиться с этим не удалось.

Израиль объявил, что прекращает операции по зачистке западной части города Хан-Юнис в секторе Газа. Это заявление сопровождалось фотографиями взятых в плен боевиков.

Израиль продолжал наносить мощные авиаудары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. «Хезболла» продолжает совершать отдельные ракетные атаки или удары беспилотников, но более серьезные атаки им осуществить не удалось.

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