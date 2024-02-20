ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинцы уничтожили два российских самолета на очень важном участке фронта

Атаки на передовой и удары дронов
В оккупированной Макеевке на Донбассе произошел мощный взрыв, в результате которого загорелся резервуар для хранения нефти. Взрывам предшествовали действия ПВО. Кроме того, в городе также частично пропало электричество.
Сегодня ночью ПВО Украины уничтожили 23 иранских беспилотника. В Полтавской области ракета или беспилотник, выпущенные из России, видимо, поразили промышленный объект, но, по предварительным данным, серьезного ущерба причинено не было.
Российская армия продолжает интенсивные атаки на Донбассе.
В районе Сватово и Северодонецка российская армия пыталась организовать попытки мелкомасштабного наступления как в северной части линии фронта в районе Купянска, так и в южной части в районе Лимана. Существенных изменений в дислокации войск нет.
В районе Бахмута активность атак российских войск возросла как к северу, так и к югу от города. Российская армия не добилась каких-либо серьезных успехов.
В районе Донецка российская армия предпринимает попытки продвинуться дальше на запад от оккупированной Авдеевки, но пока эти попытки не очень активны. Российская армия наиболее серьезно попыталась наступить в районе населенного пункта Марьинка, но серьезных изменений это не принесло.
На Южном фронте российская армия пытается вести активное наступление в районе Токмака, в частности - у деревни Работино, но после очень больших потерь пока ничего не добилась. На восточном берегу Днепра российская армия продолжает наступательные попытки с переменной интенсивностью, но они не дали результатов.