Сегодня в 19:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Луйзе в центре Таллинна произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель Bolt Drive врезался на перекрестке с ожидавшей светофора Kia, которая, в свою очередь, столкнулась с Renault.
В центре Таллинна произошла цепная авария, один водитель скрылся с места происшествия
«Когда прибыла полиция, водитель Bolt Drive скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции работают над установлением личности водителя, выяснением его местонахождения и выяснением причины ухода с места происшествия», - пояснила начальница Ляэне-Харьюского полицейского участка Мирьям Лауримяэ.
Медики проверили состояние здоровья участников ДТП, никто серьезно не пострадал.