В центре Таллинна произошла цепная авария, один водитель скрылся с места происшествия

Сегодня в 19:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Луйзе в центре Таллинна произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель Bolt Drive врезался на перекрестке с ожидавшей светофора Kia, которая, в свою очередь, столкнулась с Renault.