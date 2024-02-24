Дания и Нидерланды гарантируют Украине безопасность на десять лет

«Сейчас украинские солдаты сражаются в холодных окопах на линии фронта. Ясно, что они сражаются не только за свою свободу. Они сражаются за всю Европу. Они сражаются за тех из нас, кто хочет демократии и свободы. Поэтому нам тоже необходимо сделать все возможное, чтобы помочь им», - написала в Facebook Метте Фредериксен.

Соглашение, в частности, предусматривает военную поддержку для Украины в размере 1,8 млрд евро в течение 2024 года.

Нидерланды также взяли на себя обязательства в течение ближайших 10 лет обеспечивать безопасность Украины, сообщил нидерландский МИД в Гааге. Он отметил, что соглашение с Киевом демонстрирует готовность правительства Нидерландов оказывать Украине постоянную поддержку в сферах безопасности, восстановления и правосудия. «Соглашение означает, что Нидерланды помогут Украине защититься от России и добиться дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО», - указывается в документе.

«Без западной поддержки Украина в том виде, в каком мы ее знаем, прекратит существование», - заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, подчеркнув, что российская угроза подвергает опасности стабильность и безопасность в Европе.

В субботу, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного нападения России на Украину, Брюинс Слот выступила с обращением к украинцам. «Знайте, что Нидерланды поддерживают вас, стоят плечом к плечу против жестокой российской агрессии. Мы будем поддерживать вас и предоставим всё, что необходимо и сколько необходимо. Ваша борьба - это наша борьба. Слава Украине!», - заявила нидерландский министр.

Two years into Russia's brutal invasion of #Ukraine, my message to our brave Ukrainian friends remains simple:



Our support will not falter.



The Netherlands stands behind you every step of the way.#24feb2022 #StandWithUkraine pic.twitter.com/ugEDxfwEJB — Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) February 24, 2024

Ранее Украина подписала соглашения о безопасности с Великобританией, Францией и Германией.