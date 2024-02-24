Фото ⟩ Автомобиль протаранил стену сарая: водитель скрылся с места ДТП

Неизвестно, была ли у водителя с утра острая потребность добыть дрова, и поэтому он решил ворваться в сарай довольно необычным способом, но итог один - автомобиль протаранил стену. Можно лишь порадоваться тому, что, несмотря на праздник, в ранние утренние часы в городе было малолюдно, поскольку путь к сараю также пролегал через тротуар с оживленным движением.