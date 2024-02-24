Утро дня рождения страны для жителей дома на Выйду, 74 в Раквере началось с грохота. А именно, вскоре после девяти часов автомобиль врезался в сарай для хранения дров, расположенный рядом с многоквартирным домом.
Фото ⟩ Автомобиль протаранил стену сарая: водитель скрылся с места ДТП
Неизвестно, была ли у водителя с утра острая потребность добыть дрова, и поэтому он решил ворваться в сарай довольно необычным способом, но итог один - автомобиль протаранил стену. Можно лишь порадоваться тому, что, несмотря на праздник, в ранние утренние часы в городе было малолюдно, поскольку путь к сараю также пролегал через тротуар с оживленным движением.
Водитель после столкновения со стеной решил покинуть место происшествия и, как видно по фотографии, судя по всему, забрал с собой задний номерной знак автомобиля.
Патрульный полицейский Раквереского отделения полиции Арго Вахула сказал, что в настоящее время сотрудники полиции работают над установлением личности водителя, выяснением его местонахождения и причины, почему он скрылся с места происшествия.