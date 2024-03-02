Компания, занимающаяся обслуживанием банкоматов в Эстонии, подверглась кибератаке

Известно, что атака была серьезной и существенно затронула внутреннюю сеть Hansab.

«В пятницу, 1 марта, в Hansab произошел киберинцидент, после обнаружения которого компания для обеспечения безопасности отключила свои системы от внешней сети. Несмотря на инцидент, все кассовые услуги продолжают работать. Компания занимается обеспечением безопасности сетей и восстановлением нормальной работы сервисов», - заявил генеральный директор Hansab Кристо Тимберг.

«Мы сделаем все возможное, чтобы все услуги продолжали функционировать комфортно и своевременно для наших клиентов. Информационные системы AS Hansab были продублированы, и мы запустили планы восстановления, разработанные на основе анализа рисков компании. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в банках, торгово-промышленными предприятиями и, конечно же, с государственными учреждениями Эстонии, чтобы наши услуги функционировали на привычном уровне. Мы также привлекли к расследованию инцидента экспертов по кибербезопасности», - сказал Тимберг.

«Событие, безусловно, неприятное для нас, и сейчас мы очень интенсивно работаем над разрешением ситуации. Для нас очень важно, чтобы наши сервисы продолжали работать. В Эстонии в последнее время возросла интенсивность кибератак, и к каждому инциденту необходимо относиться серьезно», - подчеркнул Тимберг.

Представитель LHV Pank Прийт Рум заявил, что нет никакой информации о том, что их банкоматы были взломаны. CERT, входящий в состав Департамент государственной инфосистемы (RIA), не может самостоятельно комментировать этот случай.

И RIA, и Банк Эстонии в совместном ответе подтверждают киберинцидент в Hansab.

«Из-за киберинцидента в пятницу работа ИТ-систем Hansab на данный момент частично нарушена. Специалисты отдела разрешения инцидентов RIA (CERT-EE) помогают компании в разрешении ситуации и расследовании причин инцидента, и за сегодня удалось восстановить работу некоторых служб, пострадавших от инцидента», - прокомментировал представитель Департамента государственной инфосистемы Арно Пыдер.

Hansab обслуживает банкоматы банков Swedbank, Luminor и LHV. По данным Банка Эстонии, они заполнены наличными и работают в штатном режиме. В услуги Hansab входит доставка наличных в банкоматы.