Фото ⟩ В ДТП на трассе Таллинн-Тарту погиб человек

В 15:46 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Алтнурга, передает Департамент полиции и погранохраны.

В результате ДТП водитель автомобиля получил серьезные травмы. Медики пытались спасти его жизнь, но водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Дорожное движение на месте происшествия в обоих направлениях было закрыто и направлено в объезд.

Обстоятельства ДТП выясняются.