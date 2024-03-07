В четверг, 7 марта, в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда столкнулись легковая и грузовая машины. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.
Фото ⟩ В ДТП на трассе Таллинн-Тарту погиб человек
В 15:46 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Алтнурга, передает Департамент полиции и погранохраны.
В результате ДТП водитель автомобиля получил серьезные травмы. Медики пытались спасти его жизнь, но водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.
Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
Дорожное движение на месте происшествия в обоих направлениях было закрыто и направлено в объезд.
Обстоятельства ДТП выясняются.