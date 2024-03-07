Чт, 7.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

В результате пожара в Нарве погиб человек

rus.postimees.ee
Copy
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Päästeamet

7 марта в 19:08 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Йыэсуу в городе Нарва горит вспомогательное здание.

На вызов откликнулись команды спасателей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Прибывшие на место происшествия спасатели немедленно приступили к тушению пожара и ликвидации дыма. В 19:22 пожарным удалось ограничить распространение огня. На месте происшествия продолжаются работы по тушению.

В 19:36 в здании был обнаружен труп человека.

Причина пожара и другие обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли уже 17 человек.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх