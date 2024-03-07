В результате пожара в Нарве погиб человек

На вызов откликнулись команды спасателей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Прибывшие на место происшествия спасатели немедленно приступили к тушению пожара и ликвидации дыма. В 19:22 пожарным удалось ограничить распространение огня. На месте происшествия продолжаются работы по тушению.

В 19:36 в здании был обнаружен труп человека.

Причина пожара и другие обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли уже 17 человек.