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Эстония высылает сотрудника российского посольства

rus.postimees.ee
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Посольство России.
Посольство России. Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Сегодня, 19 марта, МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства России и вручил дипломатическую ноту, в которой говорится, что сотрудник посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата.

Как сообщают в министерстве, при передаче ноты сотрудник МИД проинформировал представителя посольства России о том, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета Эстонии, и считает необходимым заявить об этом предельно ясно. Гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики, должны прекратиться.

В МИД отметили, что власти Эстонии обсуждают этот вопрос с партнерами и союзниками, и в случае необходимости готовы принять дополнительные меры для защиты эстонского общества и ценностей.

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