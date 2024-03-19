Сегодня, 19 марта, МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства России и вручил дипломатическую ноту, в которой говорится, что сотрудник посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата.
Эстония высылает сотрудника российского посольства
Как сообщают в министерстве, при передаче ноты сотрудник МИД проинформировал представителя посольства России о том, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета Эстонии, и считает необходимым заявить об этом предельно ясно. Гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики, должны прекратиться.
В МИД отметили, что власти Эстонии обсуждают этот вопрос с партнерами и союзниками, и в случае необходимости готовы принять дополнительные меры для защиты эстонского общества и ценностей.