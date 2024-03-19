Эстония высылает сотрудника российского посольства

Как сообщают в министерстве, при передаче ноты сотрудник МИД проинформировал представителя посольства России о том, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета Эстонии, и считает необходимым заявить об этом предельно ясно. Гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики, должны прекратиться.