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Путевки на ЧЕ по футболу завоевали Украина, Польша и Грузия

rus.postimees.ee
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Георгий Судаков и Михайло Мудрик празднуют гол за Украину.
Георгий Судаков и Михайло Мудрик празднуют гол за Украину. Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI

Три последние путевки в финал Евро-2024 завоевали сборные Грузии, Польши и Украины., причем для сборной Грузии это стало историческим событием. До этого они никогда не выступали на чемпионате Европы.

Польша сыграла с Уэльсом вничью и в основное, и в дополнительное время. Судьбу сборной решила серия пенальти – 5:4. Польша будет играть в группе D.

В матче Грузии с Грецией также все решила серия пенальти – 4:2, Грузия будет играть в группе F.

Матч Украины с Исландией проходил достаточно сложно, но завершился победой 2:1. Украина сыграет в группе E.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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