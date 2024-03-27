Три последние путевки в финал Евро-2024 завоевали сборные Грузии, Польши и Украины., причем для сборной Грузии это стало историческим событием. До этого они никогда не выступали на чемпионате Европы.
Путевки на ЧЕ по футболу завоевали Украина, Польша и Грузия
Польша сыграла с Уэльсом вничью и в основное, и в дополнительное время. Судьбу сборной решила серия пенальти – 5:4. Польша будет играть в группе D.
В матче Грузии с Грецией также все решила серия пенальти – 4:2, Грузия будет играть в группе F.
Матч Украины с Исландией проходил достаточно сложно, но завершился победой 2:1. Украина сыграет в группе E.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.