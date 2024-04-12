Эстония и еще семь стран ЕС обсуждают новый отдельный режим санкций в отношении РФ. В Брюсселе надеются, что санкции против «репрессивного госаппарата» будут утверждены быстро, сообщает DW.
За репрессии: Эстония с союзниками готовит новый режим санкций в отношении России
Инициаторами создания нового санкционного режима выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает DW.
Инициаторы нового санкционного режима в отношении России указывают на то, что существуют веские основания для введения новых санкций по аналогии с алгоритмами, которые действуют в отношении Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы и Беларуси.
«Критерии для включения в [санкционный] список должны охватывать ухудшающуюся ситуацию с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, подрывающие демократию и верховенство закона», - цитирует немецкая пресса новый документ.
В частности, предлагается вводить ограничительные меры против представителей «репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их последующему задержанию, например, ответственных лиц в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарные учреждения)».
Rus.Postimees регулярно сообщает о политических репрессиях в России. В начале апреля в Санкт-Петербурге участник антивоенного форума, который прошел в Эстонии, 66-летний советский диссидент Александр Скобов был арестован по статье «терроризм». До этого силовики РФ объявили в розыск премьера Эстонии Каю Каллас и главу МВД Лаури Ляэнеметса.
Предложение о введении нового санкционного режима в отношении РФ было передано во внешнеполитическую службу Евросоюза еще 28 февраля. 10 апреля верховный представитель ЕС по иностранной политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что этот режим будет утвержден быстро.
Ожидается, что решение будет принято до выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня 2024 года.
DW напоминает, что в отношении РФ ранее было введено уже 13 пакетов санкций ЕС. Все они связаны с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и военной агрессией против нее.
В конце февраля под санкции США за связи с Россией попала эстонская компания. Ее представители рассказали Rus.Postimees, что будут оспаривать это решение.
В начале марта Rus.Postimees рассказал как растет импорт в Эстонию продуктов из РФ, запрет на ввоз которых ввела Латвия.
В начале апреля стало известно, какие страны добиваются от властей ЕС отказа от идеи конфискации замороженных российских активов. Через несколько дней после этого лидеры Польши и Эстонии подтвердили, что выступают за использование в пользу Украины всех замороженных российских активов.
На этом фоне стало известно, что связанная с Эстонией компания заправляет корабли РФ у берегов Готланда, а Финляндия опасается экологической катастрофы из-за устаревших танкеров с российской нефтью, курсирующих по Балтийскому морю.
10 апреля суд ЕС частично снял санкции с приближенных к Путину российских олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана. Тогда же власти Латвии рассказали Rus.Postimees, что все еще не готовы лишить Авена гражданства этой страны.
Тем временем МИД Эстонии заявил, что планы мэра Нарвы посетить по предложению нарвского бизнеса Таджикистан, чтобы открыть новый канал поставок товаров из этой страны союзницы России, их не касаются. «Местные органы власти свободны в своих решениях», - заявили Rus.Postimees в МИД, уточнив, что страны Центральной Азии являются важным торговым партнером ЕС.
Ранее эксперты рассказывали Rus.Postimees, что Россия использует страны Центральной Азии для обхода санкций ЕС, а статистика Эстонии фиксировала небывалый рост экспорта из Эстонии в этот регион транзитом через Россию.