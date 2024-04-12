За репрессии: Эстония с союзниками готовит новый режим санкций в отношении России

Инициаторами создания нового санкционного режима выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает DW.

Инициаторы нового санкционного режима в отношении России указывают на то, что существуют веские основания для введения новых санкций по аналогии с алгоритмами, которые действуют в отношении Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы и Беларуси.

«Критерии для включения в [санкционный] список должны охватывать ухудшающуюся ситуацию с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, подрывающие демократию и верховенство закона», - цитирует немецкая пресса новый документ.

В частности, предлагается вводить ограничительные меры против представителей «репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их последующему задержанию, например, ответственных лиц в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарные учреждения)».

Rus.Postimees регулярно сообщает о политических репрессиях в России. В начале апреля в Санкт-Петербурге участник антивоенного форума, который прошел в Эстонии, 66-летний советский диссидент Александр Скобов был арестован по статье «терроризм». До этого силовики РФ объявили в розыск премьера Эстонии Каю Каллас и главу МВД Лаури Ляэнеметса.