Латвия выделит примерно десять миллионов евро на укрепление своей границы с Россией и Беларусью

Дополнительное необходимое финансирование предусмотрено на реализацию мероприятий по укреплению безопасности в этом году, пояснили в Минобороны.

В начале марта правительство Латвии утвердило план военного укрепления и контрмобильных мероприятий на границе с РФ и Беларусью.

В ближайшие пять лет в укрепление границы оборонная отрасль вложит 303 млн евро. Работы, на которые предусмотрено это финансирование, начались в марте.

В этом году на реализацию предусмотренных планом мероприятий предусмотрено 25 млн евро.

Хотя пока план рассчитан на пять лет, в целом укрепление обороноспособности страны будет происходить в долгосрочной перспективе.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.