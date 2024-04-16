Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во вторник встретился в Таллинне с премьер-министром Андорры Хавьером Эспотом Заморой и министром цифрового перехода и телекоммуникаций Андорры Марком Росселем Солером, чтобы обсудить вопросы укрепления отношений, ситуацию с безопасностью в Европе и всестороннюю поддержку Украины.
Маргус Цахкна: необходимо повышать цену агрессии России против Украины
Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Обсуждая агрессию России в Украине, Маргус Цахкна выразил Андорре благодарность за присоединение к санкциям ЕС и подчеркнул, что повышать для России цену ее агрессии против Украины необходимо до тех пор, пока Украина не победит.
Цахкна также рассказал Заморе и Солеру об инициативе Эстонии по использованию замороженных активов России на нужды восстановления Украины и выразил надежду на скорое достижение прогресса в этом процессе.
Стороны также обсудили пути развития сотрудничества в восстановлении Украины и в области цифровизации и инноваций. Также обсуждалась ситуация с безопасностью в Европе и события на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Цахкна также поблагодарил Андорру за ее выступления в защиту прав детей и усилия по репатриации депортированных украинских детей, которые княжество предпринимает, в частности, в рамках Совета Европы.
«Эстония сделает все возможное, чтобы украинские дети, депортированные Россией, были как можно скорее возвращены в свои семьи или законным опекунам, - заявил Цахкна. - Права ребенка также являются одной из приоритетных тем предвыборной кампании Эстонии в Совет по правам человека ООН 2026-2028 годов».
Дипломатические отношения между Эстонией и Андоррой были установлены в апреле 1996 года.