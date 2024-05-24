Реформа рынка электроэнергии: с какими переменами столкнутся жители Эстонии

Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что реформа рынка электроэнергии будет направлена на защиту потребителей от колебания цен на рынке электроэнергии и активное вовлечение их в работу рынка электроэнергии.

«Потребители получат больше свободы в планировании своих расходов на электроэнергию, включая возможность делиться произведенной ими возобновляемой электроэнергией с другими потребителями или использовать ее для собственного потребления в других местах. Например, потребитель может продать электроэнергию, произведенную солнечной батареей, своему другу в другом конце Эстонии или купить электроэнергию, произведенную его другом в другом конце Эстонии», - пояснил в пресс-релизе министр климата Кристен Михал.

«Возможности заключения договоров на поставку электроэнергии также будут расширены - в будущем можно будет заключать договоры с несколькими продавцами или с разными пакетами, разделяя точку подключения между несколькими точками учета. Это означает, например, что потребитель может выбрать пакет с фиксированной ценой для теплового насоса и пакет с обменной ценой для электрического водонагревателя. Это позволит потребителям заземлять ценовые риски, связанные с отоплением дома зимой, а также перенести потребление электрического водонагревателя на более благоприятное время и сэкономить на расходах», - подчеркнул Михал.

Реформа газового рынка создаст условия для более чистого и безопасного газового рынка. Она создаст правовую основу для развития рынка водорода и рынка низкоуглеродного газа.