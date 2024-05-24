По данным Министерства климата, реформа рынка электроэнергии, только что принятая Советом Евросоюза, направлена, в частности, на расширение участия потребителей в рынке электроэнергии и усиление защиты частных потребителей, а реформа рынка газа - на сокращение выбросов парниковых газов в газовом секторе и обеспечение надежности поставок.
Реформа рынка электроэнергии: с какими переменами столкнутся жители Эстонии
Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что реформа рынка электроэнергии будет направлена на защиту потребителей от колебания цен на рынке электроэнергии и активное вовлечение их в работу рынка электроэнергии.
«Потребители получат больше свободы в планировании своих расходов на электроэнергию, включая возможность делиться произведенной ими возобновляемой электроэнергией с другими потребителями или использовать ее для собственного потребления в других местах. Например, потребитель может продать электроэнергию, произведенную солнечной батареей, своему другу в другом конце Эстонии или купить электроэнергию, произведенную его другом в другом конце Эстонии», - пояснил в пресс-релизе министр климата Кристен Михал.
«Возможности заключения договоров на поставку электроэнергии также будут расширены - в будущем можно будет заключать договоры с несколькими продавцами или с разными пакетами, разделяя точку подключения между несколькими точками учета. Это означает, например, что потребитель может выбрать пакет с фиксированной ценой для теплового насоса и пакет с обменной ценой для электрического водонагревателя. Это позволит потребителям заземлять ценовые риски, связанные с отоплением дома зимой, а также перенести потребление электрического водонагревателя на более благоприятное время и сэкономить на расходах», - подчеркнул Михал.
Реформа газового рынка создаст условия для более чистого и безопасного газового рынка. Она создаст правовую основу для развития рынка водорода и рынка низкоуглеродного газа.
Среди прочего, пакет включает обязательство по созданию отдельного оператора системы передачи водорода для управления водородными сетями, а также устанавливает правила интеграции водорода в существующую газовую сеть и внедрения газов с низким уровнем выбросов.
«Эти изменения необходимы для создания новых газовых производств с низким уровнем выбросов и увеличения производства биометана. Использование топлива, произведенного в ЕС, снизит нашу зависимость от третьих стран и повысит надежность энергосистемы», - пояснила руководитель сектора энергетических рынков Министерства по защите климата Карин Мария Лехтметс.
Реформа также устанавливает правила и права потребителей в ситуации, когда потребление природного газа в электросетях сокращается, а потребители переходят на альтернативные источники энергии.
Обновленные правовые акты окончательно вступят в силу летом этого года. Для того чтобы поправки вступили в силу в Эстонии, Министерство климата начнет перенос директив на национальный уровень.
Реформа рынка электроэнергии должна быть перенесена в национальное законодательство в течение шести месяцев, а реформа рынка газа - в течение двух лет.