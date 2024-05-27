Опрос: бюджетные решения правящей коалиции непопулярны среди населения Эстонии

В проведенном фирмой Norstat Eesti опросе людей просили оценить наиболее важные решения, принятые правительством в области налогов и расходов.

Респондентов спрашивали о 22 различных решениях, и по каждому из них им предлагалось оценить свою поддержку по четырехбалльной шкале. Результаты показывают то, о чем неоднократно говорили сами члены правительства: как правило, принимаются непопулярные решения, пишет BNS со ссылкой на пресс-релиз Института общественных исследований.

Опрос показывает, что самым непопулярным решением является повышение акциза на электроэнергию, которое поддерживают 11 процентов опрошенных и не поддерживают 85 процентов респондентов. Самым популярным решением является повышение минимальной заработной платы, которое поддержали 90 процентов и не поддержали шесть процентов опрошенных.

В целом девять решений правительства получили поддержку менее 20%, в том числе регистрационный налог на первую продажу старых автомобилей, отмена освобождения от земельного налога под домом, отмена льготы по подоходному налогу на среднюю пенсию и налогового вычета на детей и супругов.

Мер, которые поддерживают 20-30% респондентов, всего шесть, и в их число входят налог на автомобили, повышение пошлины на документы, повышение ставки налога с оборота, сокращение пособия для многодетных семей, введение регистрационного налога на новые автомобили и повышение налога с оборота на учреждения размещения.

Более 30% респондентов поддержали два решения - отмену бесплатного проезда в автобусах уездных линий и отмену налоговой кривой («налоговый горб»).

Последняя группа решений - это те, которые в подавляющем большинстве случаев поддерживаются респондентами. К ним относятся повышение ставки авансового подоходного налога для банков, повышение акцизов на алкоголь и табак, возможность добровольного увеличения взносов во вторую пенсионную ступень, сокращение оборота 1- и 2-центовых монет и повышение минимальной ставки оплаты труда.

В отношении этих решений 50% и более респондентов отметили, что поддерживают их. Таким образом, по пяти из 22 решений правительства можно сказать, что электорат относится к ним достаточно благосклонно.

Кроме того, респондентам был задан вопрос о недавнем актуальном предложении по бюджету страны: поддерживаете ли вы план правительства по сокращению расходов, согласно которому каждое из министерств должно будет сократить пять-семь процентов своего бюджета? Шестьдесят пять процентов респондентов ответили «да» или «скорее да», 22 процента - «скорее нет» или «нет», а 13 процентов не высказали своего мнения.

Опрос Norstat был проведен 20 мая в онлайн-режиме среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, всего было опрошено 1000 респондентов.