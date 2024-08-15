Эстония снова реанимирует проект тоннеля между Таллинном и Хельсинки

Эдгар Сависаар. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

О заинтересованности в тоннеле потом говорила и президент Керсти Кальюлайд, и в статусе премьера - Юри Ратас.

Протокол о намерениях правительствами Эстонии и Финляндии по строительству этого тоннеля был подписан только тринадцать лет спустя - в апреле 2021 года.

В 2019 году власти Эстонии отклонили инженерную заявку подрядчика Finest Bay Area, так как из проекта финской компании было неясно, окупится ли подводная магистраль и в какой форме собственности она будет находиться.

Проект активно комментировали и политики, и даже создатели компьютерных игр.

Депутат Европарламента Урмас Паэт в 2018 году видел в этом тоннеле усиление торговых связей между Азией и Европой. Впрочем, с тех пор транзитная зона в виде РФ стала токсичной.

Бывший руководитель компании Rovio и один из создателей мобильной игры Angry Birds Питер Вестербака в 2017 году предлагал построить тоннель на деньги китайских инвесторов с использованием китайских строительных технологий.

В 2019 году китайцы были готовы вложить в проект 15 миллиардов евро.

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