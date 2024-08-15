Премьер-министр Кристен Михал призвал власти Финляндии подумать над выгодами, которые принесет подводный тоннель между столицами двух стран. Этот проект первые лица Эстонии обсуждают уже почти двадцать лет. Rus.Postimees напоминает историю долгого пути к этой быстрой трубе.
Эстония снова реанимирует проект тоннеля между Таллинном и Хельсинки
Кристен Михал, который находится с рабочим визитом в Финляндии, призывает правительство Петтери Орпо вернуться к обсуждению проекта автомобильного тоннеля между Таллинном и Хельсинки, который предполагается построить на дне Балтийского моря.
«Я призываю задуматься об этом. Это не означает, что мы немедленно начнем строительство», - заявил премьер-министр Эстонии в интервью финской газете Helsingin Sanomat.
Издание напоминает, что еще девять лет назад, будучи министром экономики, Михал инициировал предварительное исследование по вопросу рентабельности тоннельного сообщения между Хельсинки и Таллинном. Он также основал в эстонском парламенте группу поддержки строительства тоннеля.
Venäjän uhka | Viron uusi pääministeri puhuu suunsa puhtaaksi Putinin Venäjästä https://t.co/lcLDzAauRw— Helsingin Sanomat (@hsfi) August 13, 2024
Михал заверил финских журналистов, что туннель повысил бы региональную привлекательность Хельсинки и Таллинна по сравнению со Стокгольмом и Ригой. Этому способствовали бы языковая и культурная близость Финляндии и Эстонии.
«Мы немногословны, но все важное выражается словами», - сказал Кристен Михал.
Обсуждения о строительстве тоннеля замедлились в том числе из-за того, что проект скоростной железной дороги Rail Baltica, соединяющей Таллинн с Центральной Европой, продвигается медленнее, чем планировалось. Однако Михал в разговоре с Helsingin Sanomat выразил уверенность, что поезда будут курсировать по Rail Baltica уже в 2030-х годах.
Впервые о проекте подводного тоннеля заговорили еще два десятилетия назад. В 2008 году его активно лоббировал тогдашний мэр Таллинна Эдгар Сависаар. Тогда был подписан первый протокол о намерениях между мэрами двух столиц.
О заинтересованности в тоннеле потом говорила и президент Керсти Кальюлайд, и в статусе премьера - Юри Ратас.
Протокол о намерениях правительствами Эстонии и Финляндии по строительству этого тоннеля был подписан только тринадцать лет спустя - в апреле 2021 года.
До этого идея создания тоннеля вызывала жаркие споры и на уровне обсуждения самого проекта, и на уровне согласования в правительстве Эстонии.
В 2019 году власти Эстонии отклонили инженерную заявку подрядчика Finest Bay Area, так как из проекта финской компании было неясно, окупится ли подводная магистраль и в какой форме собственности она будет находиться.
Проект активно комментировали и политики, и даже создатели компьютерных игр.
Депутат Европарламента Урмас Паэт в 2018 году видел в этом тоннеле усиление торговых связей между Азией и Европой. Впрочем, с тех пор транзитная зона в виде РФ стала токсичной.
Бывший руководитель компании Rovio и один из создателей мобильной игры Angry Birds Питер Вестербака в 2017 году предлагал построить тоннель на деньги китайских инвесторов с использованием китайских строительных технологий.
В 2019 году китайцы были готовы вложить в проект 15 миллиардов евро.
«По поводу китайского капитала: не очень ясно, какая цель у этих инвестиций, связаны ли они с усилением своего геополитического влияния. Подобное мы уже видели во многих государствах, которые впоследствии обанкротились», - призывали тогда к осторожности представители Эстонии в Еврокомиссии.
С осени 2023 года сочетание слов «Китай» и «дно Балтийского моря», как правило, возникает в СМИ при обсуждении то ли диверсии, то ли «несчастного случая», когда китайский корабль своим якорем разрушил подводный газопровод между Эстонией и Финляндией. Китай причастность к инциденту признал спустя девять месяцев, но оплачивать ущерб, который исчисляется десятками миллионов евро, скорее всего, не намерен. Ранее журналисты-расследователи нашли связь между российским правительством и владельцем корабля, повредившего газопровод.
Семь лет назад норвежские эксперты утверждали, что тоннель Таллинн - Хельсинки можно построить за пять лет.
Проект в том числе критиковался из-за его стоимости. Бывший глава Estonian Air Тоомас Петерсон в 2017 году предлагал сэкономить, и вместо строительства сложного тоннеля установить на морском грунте бетонную трубу, которая будет дешевле в четыре раза.
Семь лет назад консалтинговые фирмы и эксперты предполагали, что ориентировочная стоимость строительства тоннеля на дне моря составит 10-13 млрд евро, а время амортизации - до 50 лет. Лоббисты проекта утверждали, что его реализация позволит создать десятки тысяч рабочих мест.
Стоит напомнить, что проект тоннеля между столицами Эстонии и Финляндии упоминается в коалиционном договоре обновленной мэрии Таллинна во главе с Евгением Осиновским.
«Продолжим работу над концепцией двойного города Таллинн-Хельсинки и тоннеля», - цитировал Rus.Postimees в апреле текст соглашения политиков.
После разрушения на фоне агрессивной войны России в Украине сразу нескольких подводных газопроводов на Балтике, включая «Северный поток», страны NATO неоднократно заявляли о выросших рисках для любой подводной инфраструктуры.