Захват заложников в Волгоградской области: силовики заявили об убийстве преступников, во ФСИН – о гибели четырех сотрудников

По данным ТАСС, Тошев является гражданином Узбекистана, в 2023 году он был приговорен к 8 годам колонии по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

Уроженец Таджикистана Назирчон Тошов в 2022 году был приговорен по этой же статье о сбыте наркотиков (ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ) к 8,5 годам колонии строгого режима. По этой же статье был приговорен к 7 годам лишения свободы Наврузи Рустамчон, они также является уроженцем Таджикистана, сообщает ТАСС.

Гражданин Узбекистана Темур Хусинов был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 2019 году, через три месяца - в ноябре этого года - он должен был выйти на свободу, уточняет агентство.

При этом издание «Агентство» (внесено в России в реестр «иноагентов») провело анализ видео, которые, как утверждается снимали захватчики колонии (Би-би-си пока не может подтвердить их подлинность), и утверждает, что на них присутствуют лишь два человека из четырех, ориентировки на которых были опубликованы в интернете.

Второй случай за лето

Захват заложников в колонии Волгоградской области стал уже вторым таким случаем за это лето.