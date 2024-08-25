Трагедия на реке: человек ушел под воду, найти его не удалось и спасателям

Звонивший сам бросился на помощь тонущему человеку. К сожалению, спасти нуждающегося в помощи человека не удалось, поскольку он уже ушел под воду и его не было видно. Медики скорой помощи осмотрели вернувшегося на берег звонившего, с ним все в порядке.