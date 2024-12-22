Главными событиями уходящей недели стал скандал вокруг решения эстонского художественного вуза прекратить сотрудничество с израильскими университетами, встреча на высшем уровне Объединенных экспедиционных сил НАТО, состоявшаяся в Таллинне, а также массовое покидание видными политиками рядов партии ERK.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Скандал c EKA, натовский саммит в Таллинне, исход политиков из партии ERK
Скандал с EKA
В понедельник стало известно, что Эстонская академия художеств (EKA) прекращает сотрудничество с израильскими университетами. Появилась информация, что вторая часть семинара Джонатана Вентуры, доцента колледжа инженерии, дизайна и искусства «Шенкар» в Израиле, посвященная теоретическим отправным точкам дизайна, которая должна была состояться в эстонском вузе в феврале, будет отменена, поскольку академия приняла решение прекратить сотрудничество со всеми израильскими вузами.
Ректор академии Март Кальм обосновал свое решение тем, что руководство вуза должно чувствовать настроения.
Во вторник еврейская община Эстонии в своем заявлении выразила возмущение и глубокое сожаление в связи с решением EKA.
В своем обращении Еврейская община Эстонии отметила, что это решении EKA дает тревожный сигнал, который подрывает академические и культурные связи между Эстонией и Израилем. «Это решение также противоречит принципам академической свободы, международного обмена знаниями и культурного диалога, а также обязательствам, взятым Эстонией в 2007 году при подписании определения антисемитизма IHRA».
В Еврейской общине отметили, что с тревогой наблюдают за ростом проявлений антисемитизма в Эстонии, которые становятся все более заметными в публичном пространстве и социальных институтах.
К утру среды решение Эстонской художественной академии о разрыве контактов с израильскими высшими учебными заведениями вызвало уже массовую критику, в частности, Министерство образования и науки рекомендовало это решение пересмотреть.
Председатель совета EKA Мария Мяги-Рохтметс сказала, что совет рекомендует ректору и руководству академии пересмотреть это решение, и сотрудничать с Министерством образования и науки и Министерством иностранных дел.
Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что Эстония тесно сотрудничает с Израилем, в том числе в сфере высшего образования.
Она попросила EKA пересмотреть решение и подчеркнула, что «Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел должны в будущем оказывать университетам большую, чем раньше, поддержку в формировании международной политики».
Ректор Эстонской академии художеств Март Кальм в пятницу вечером заявил, что решение об аннулировании контракта с израильским преподавателем будет пересмотрено. По его словам, все это не было политическим решением.
Также он добавил, что «техническое решение получило непропорционально большое политическое внимание».
«Здесь мне, как бы сказать, стоит охладить пыл как ликующих, так и критикующих, поскольку этот контракт был довольно техническим по своей сути. В университетах сотни соглашений об обмене студентов и преподавателей по программе Erasmus+, и ими занимаются специалисты отдела международных отношений. Обычно они даже не доходят до стола ректора. В нашем случае речь шла о несодержательном договоре, который не имело смысла поддерживать и из-за которого пришлось бы возвращать деньги государству», - объяснил Кальм.
Кальм извинился за свои неточные формулировки, которые, по его словам, начали жить собственной жизнью и вызвали недопонимание. Он подчеркнул, что EKA не принимала политического решения. «Из-за моей неточной формулировки это можно было приписать EKA, однако это не соответствует действительности».
Саммит JEF
На саммите лидеров Объединенных экспедиционных сил НАТО (JEF) в Таллинне в понедельник, 16 декабря, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания договорились о сдерживании российского теневого флота.
Участники встречи согласовали, что Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония дадут указания своим морским властям требовать от подозреваемых теневых судов предоставления соответствующих страховых свидетельств при прохождении Ла-Манша, пролива Большой Бельт, Эресунна между Данией и Швецией и Финского залива. Информация, собранная странами-участницами, включая сведения о судах, которые решили не отвечать на запросы, будет оцениваться совместно.
Во второй день саммита JEF лидеры стран-участниц подписали совместное заявление, в котором одобрили основные принципы плана победы президента Украины Владимира Зеленского.
В документе также подтверждается обязательство стран JEF сотрудничать с Украиной по реализации этого плана.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что всеобъемлющий, справедливый и прочный мир может быть достигнут только путем безоговорочного вывода всех российских подразделений и военных активов с международно признанной территории Украины.
За этим должны последовать твердые гарантии безопасности для Украины. «Мы решительно поддерживали членство Украины в НАТО в прошлом, поддерживаем его сегодня и будем поддерживать в будущем, - заявил премьер-министр Михал. - Нет лучшей и более надежной гарантии безопасности для страны, пережившей более тысячи дней войны».
Десять глав государств, собравшихся в Эстонии, подтвердили свою непоколебимую приверженность поддержке Украины на пути к членству в НАТО.
На саммите были достигнуты договоренности о дальнейших мерах по оказанию практической помощи Украине и обеспечению постоянного и тесного сотрудничества со странами JEF в будущем. В следующем году военная помощь Украине со стороны этих стран ориентировочно превысит 12 млрд евро.
Распри в ERK
В понедельник стало известно, что четыре члена правления партии «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) решили выйти из партии из-за возникшей неопределенности.
Из партии решили выйти бывшие члены правления ERK Хенн Пыллуаас, Антс Фрош, Пеэтер Эрнитс и Хелен Ребане.
«Партия Эстонских националистов и консерваторов не нашла четкой цели и места на политическом ландшафте. Слишком много неопределенности, обусловленной прежде всего спешкой при создании партии. К сожалению, не удалось гарантировать и демократического и прозрачного стиля руководства или жизнеспособного развития. А это вызывает сомнения в надежде, что партия могла бы стать для широкой общественности убедительным носителем патриотических и консервативных идей», - объяснили они свое решение.
В тот же день председатель партии ERK Сильвер Куузик сказал, что уход четырех членов правления не является катастрофой.
Запрет на участие молодежи в пророссийских мероприятиях
В четверг, 19 декабря, правительство одобрило предложение министра иностранных дел Маргуса Цахкна о введении санкций для защиты молодежи и детей нашей страны от враждебного влияния России и Беларуси.
Санкции запрещают организовывать или способствовать участию граждан Эстонии в возрасте до 21 года, а также лиц с видом на жительство или правом проживания в Эстонии, в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, Республики Беларусь или на незаконно оккупированных либо аннексированных Россией территориях Украины.
Речь о мероприятиях, которые пропагандируют агрессивную политику, враждебное влияние и пропагандистскую деятельность, вооруженные силы России, агрессию против Украины или оправдывают и поддерживают оккупацию или аннексию украинской территории.
Введение запрета направлено на предотвращение случаев, когда из Эстонии организуют участие детей в подобных лагерях, наподобие «Артека», и родители отправляют своих детей через российско-украинскую границу в детские лагеря, подвергая их реальной угрозе из-за агрессии России и позволяя использовать их для манипуляций.
Отставка главы EIS
В среду совет Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) отозвал с поста председателя правления Кати Кусмин, которая будет занимать эту должность только до 20 января. Кусмин удалось пробыть на посту чуть больше года.
По словам Сандры Сярав, главы совета EIS, общество, и особенно предприниматели, ожидают, что EIS будет реагировать на изменения рыночной ситуации быстрее, чем раньше, и что бюрократия, связанная с подачей заявок на гранты, будет сокращена.
«Как совет, так и общественность ожидали, что различные услуги, предлагаемые EIS, и работа всего учреждения будут рассмотрены по существу и проанализированы вместе с партнерами, какие из них являются наиболее важными для предпринимателей и предлагают наибольшие возможности. По мнению совета, эти изменения не произошли быстро и эффективно, поэтому мы совместно решили, что этим процессом должен руководить новый лидер», - пояснила Сярав.
Сама Кати Кусмин сказала Postimees следующее: «Основная претензия, из-за которой меня отозвали с должности председателя правления EIS, заключалась в том, что необходимые изменения не происходили достаточно быстрыми темпами, как того ожидал совет».
Провозглашение президентом госбюджета
Президент Эстонии в среду провозгласил ряд законодательных актов, принятых в декабре Рийгикогу - в их числе государственный бюджет на 2025 год и еще десять законов, в числе прочего повышающих акцизы на алкоголь, табак и бензин и устанавливающих налог на безопасность.
В частности, Алар Карис провозгласил инициированный правительством Закон о государственном бюджете на 2025 год (513 SE), согласно которому общий объем доходов государства составит 17,7 млрд евро, расходов - 18,2 млрд евро.
Расходы на военную оборону в следующем году составят 3,3 процента ВВП. Согласно закону, налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8 процента ВВП. Номинальный дефицит бюджета правительственного сектора сохранится на уровне 3 процентов ВВП, что позволит обеспечить выполнение Маастрихтского правила о сбалансированности бюджета.