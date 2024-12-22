НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Скандал c EKA, натовский саммит в Таллинне, исход политиков из партии ERK

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что Эстония тесно сотрудничает с Израилем, в том числе в сфере высшего образования.

Кристина Каллас. Фото: Madis Veltman

Она попросила EKA пересмотреть решение и подчеркнула, что «Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел должны в будущем оказывать университетам большую, чем раньше, поддержку в формировании международной политики».

Ректор Эстонской академии художеств Март Кальм в пятницу вечером заявил, что решение об аннулировании контракта с израильским преподавателем будет пересмотрено. По его словам, все это не было политическим решением.

Также он добавил, что «техническое решение получило непропорционально большое политическое внимание».

«Здесь мне, как бы сказать, стоит охладить пыл как ликующих, так и критикующих, поскольку этот контракт был довольно техническим по своей сути. В университетах сотни соглашений об обмене студентов и преподавателей по программе Erasmus+, и ими занимаются специалисты отдела международных отношений. Обычно они даже не доходят до стола ректора. В нашем случае речь шла о несодержательном договоре, который не имело смысла поддерживать и из-за которого пришлось бы возвращать деньги государству», - объяснил Кальм.