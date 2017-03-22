Лембит Ульфсак: от «Легенды о Тиле» до «Мандаринов»

Предлагаем вашему вниманию интервью, которое легендарный эстонский актер театра и кино дал журналисту Николаю Караеву в рамках программы ETV+ «25-й кадр» в апреле прошлого года. В последние годы Лембит Юханович давал интервью очень редко, и эта беседа с ним – одна из последних для эстонских СМИ.

Заза Урушадзе, режиссер фильма «Мандарины», который получил номинацию на «Оскар» и в котором Лембит Юханович сыграл главную роль, Ульфсака почти боготворит: «Лембит – талантливый актер, но вдвойне приятно, когда актер – и это, увы, нечасто бывает, – интеллектуал, образованный человек. Когда общаешься, это видно по глазам. И с экрана это видно тоже. Бывают другие актеры: они все делают вроде правильно, но взгляд у них пустой. А во взгляде Лембита видна мысль, и это важно. У него получилась прекрасная роль...»

Как хороший грузинский фильм

– В интервью газете «День за Днем» Заза Урушадзе сказал, что перед съемками вас даже опасался: «Я как режиссер всегда говорю актерам, что они должны делать, как двигаться, и я боялся, что в случае с Лембитом будет проблема – он все-таки известный актер, опытный, может, он не любит так работать, а я не могу иначе... Но проблемы не было, мы отлично сработались». Вы – актер демократичный?

– Я далеко не демократичен во всем... У Зазы все, что он говорил, писал и думал, мне подходило, потому что было талантливо. Даже если в мыслях я с ним спорил, все равно было понятно, что он о фильме знает больше меня. Я больше думал о возрасте моего героя, возраст подсказывал мне какие-то действия. А Заза думал о целостности картины. Так что я был с ним во всем согласен.

– «Мандарины» – картина про абхазских эстонцев, которые, я подозреваю, сильно отличаются от эстонских эстонцев. Насколько вы это учитывали, когда готовились к роли?

– Отличаются, может быть, привычки и язык, но не характеры. Перед съемками мы с Эльмо Нюганеном немножко анализировали язык, которым говорят персонажи, и нашли какие-то нюансы, которые потом использовали.

– «Мандарины» снимали в Гурии, самом эмоциональном регионе Грузии, и Заза рассказывал, что первые недели эстонская группа в Грузии привыкала к местной обстановке...

– Мне лично грузинский темперамент очень понравился. Первые дни они много кричали друг на друга – оказывается, нежные слова друг другу говорили! Только громко, иногда это мешало сосредоточиться. Но в итоге, когда мы уехали из Грузии, нам казалось, что чего-то не хватает. Грузины работали очень страстно – и разговаривали так же. Их споры смотрелись как хороший грузинский фильм: у них и мимика другая, и руками они машут... Очень мило!

– Это правда, что через две недели эстонцы стали кричать так же, как грузины?