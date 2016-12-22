Языковая инспекция будет пристальнее следить за фирмами, обучающими взрослых эстонскому языку

"Для тех, кто учит язык, это означает, что обучение языку должно стать более качественным и эффективным. До сих пор мы были несколько обеспокоены тем, что многие люди посещают языковые курсы и делают это неоднократно, но экзамен по окончанию курсов показывает, что владение языком не стало лучше", - сказал в интервью "Радио 4 "глава Языковой инспекции Ильмар Томуск.

"Конечно, возможно, проблема и в самом человеке, но также проблема может заключаться и в фирме, предоставляющей услугу. Таким образом, для человека, который учит язык, это должно означать то, что если он выбирает для себя фирму по обучению языку, которая получила разрешение на деятельность от Министерства образования и науки, то у него появляются гарантии, что это обучение будет качественным и его языковые знания улучшатся и он сможет использовать их при сдаче экзамена", - добавил Ильмар Томуск.