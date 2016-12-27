Российские лыжники заявили, что никогда не принимали допинг

"Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб. Они полностью признают и поддерживают запрет на применение допинга и выступают за борьбу с допингом, потому что они горды своими достижениями, дорожат своим будущим и репутацией", - цитирует заявление агентство "Весь спорт" .

Подчеркивается, что к настоящему моменту расследование дел Легкова и Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами были обнаружены следы вскрытия. По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приему запрещенных субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия.

Объявление официальных санкций против указанных атлетов по антидопинговому кодексу предполагает, согласно принципу презумпции невиновности, наличие серьезных обоснованных либо доказанных подозрений. Однако, дело Легкова и Белова - это не тот случай. Есть лишь предположение, что пробирки с их пробами вскрывались и закрывались без их ведома, чего явно недостаточно для введенных санкций.

"Успехи обоих лыжников - это следствие огромных трудозатрат на тренировках и строгой самодисциплины. Улучшение результатов, а также многообразие сданных в европейских допинг лабораториях "чистых" проб, разнообразие имеющихся медицинских анализов и отчетов никоим образом не указывают на применение спортсменами субстанций, искусственно улучшающих результаты", - отмечается в послании.