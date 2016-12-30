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Картина дня: высылка российских дипломатов из США, ассиметричный ответ России и внеплановый ремонт Ту-154

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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы. 

Что принесет 2017 год?

Новый год принесет жителям Эстонии не только повышение акцизов, но и новые дотации, например, растет вероятность того, что в 2017 году гораздо больше людей смогут попасть на прием к зубному врачу. Postimees представляет обзор других важных изменений законов. Читать далее...

Юри Ратас: Таллинн центристы не потеряют

Лидер центристов Юри Ратас уверяет, что внутренние противоречия в рядах партии улеглись. По его словам, нет никаких оснований предполагать, что Центристская партия потеряет Таллинн после следующих выборов. Читать далее...

Доклад спецслужб США о хакерских атаках из России

Спецслужбы США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании. Читать далее...

Затяжная погоня за пьяным водителем BMW

26 декабря ночью полиция Курессааре была вынуждена догонять автомобиль BMW, которым управлял водитель с признаками алкогольного опьянения. Поймать нарушителя удалось только на острове Муху. Читать далее...

Каждый год ракеты наносят тяжелые травмы

По статистике If Kindlustus каждый год фейерверки становятся причинами тяжёлых несчастных случаев, в основном причиной является неправильное использование ракет или преждевременный взрыв. Читать далее...

Новый санкции США

Соединенные Штаты выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также объявили о введении новых санкций в отношении России. Читать далее...

Реакция Путина на высылку 35 российских дипломатов из США

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать на высылку 35 российских дипломатов из США и новые санкции. Такие меры ему предлагал применить глава МИД России Сергей Лавров. Путин заявил, что решил «не создавать проблемы» американским дипломатам. Подробнее читайте здесь...

Внеплановый ремонт Ту-154

Самолет Ту-154, потерпевший крушение 25 декабря в районе Сочи, проходил не только капитальный ремонт в 2014 году, но и внеплановый перед самой катастрофой. Читать далее...

Результаты вскрытия тела Джорджа Майкла

Результаты вскрытия тела Джорджа Майкла, который умер в возрасте 53 лет 25 декабря, не помогли определить причины его смерти, заявила британская полиция. Читать далее...

Тоом подводит итоги встречи с Асадом

По словам депутата Европейского парламента Яны Тоом, заключенное при посредничестве России и Турции перемирие в Сирии на этот раз имеет больше шансов на успех в связи с намечающимся улучшением отношений между Сирией и Турцией. Читать далее...

Похороны польского водителя, погибшего при теракте в Берлине

Президент Польши Анджей Дуда посетил похороны польского водителя Лукаша Урбана, погибшего при теракте в Берлине. Траурные мероприятия прошли в пятницу, 30 декабря, в польском селе Бани (Западно-Поморское воеводство). Читать далее...

Путин поздравил Кальюлайд с Новым годом

Президент, премьер-министр и министр иностранных дел России направили поздравления эстонским коллегам по случаю Рождества и Нового года. Читать далее...

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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
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