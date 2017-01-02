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Глава Союза больниц: лечение должно быть доступно и бедным людям2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В декабре Союз больниц обратился к премьер-министру призыв как можно скорее разработать новую модель финансирования здравоохранения, поскольку нынешняя модель работает не так, как хотелось бы.

Юри Ратас уведомил Союз больниц о том, что правительство рассматривает различные варианты долгосрочного решения проблем в этой области.

По словам главы Союза больниц Урмаса Суле, мессидж Союза врачей состоял не в том, что нам нужно непременно перейти на платное здравоохранение. То, что в системе здравоохранения Эстонии не хватает денег, не новость: Министерство социальных дел много лет назад провело анализ стабильности системы финансирования врачебных услуг и предложила различные сценарии ее преобразования.

Проблем, как говорит Суле, две. В краткосрочном плане зарплаты медработников в Эстонии не настолько конкурентоспособны, чтобы удержать врачей от «трудовой эмиграции» в Финляндию и другие страны. В долгосрочном плане финансирование здравоохранения из одного источника – социального налога – вызывает сомнения: с каждым годом работников в Эстонии всё меньше, а значит, меньше и денег внутри системы.

«Но это не значит, что мы призываем перейти к платному здравоохранению, – говорит Урмас Суле. – Напротив, мы считаем, что нынешняя система сама по себе хороша, просто нужно решить, как восполнить недостачу денег, которая станет актуальной через пять-десять лет. Понятно, что решение надо принимать раньше».

Для Союза больниц приоритет – чтобы лечение оставалось качественным и доступным в том числе для бедных слоев населения, которые не в состоянии платить за врачебные услуги. По словам Суле, одним из основных принципов системы финансирования здравоохранения должна оставаться солидарность, иначе говоря, люди, которые зарабатывают больше, должны частично оплачивать лечение тех, кто зарабатывает существенно меньше.

Суле считает, что сегодня не нужно подливать масла в огонь: «Премьер-министр нам ответил, мы рады тому, что правительство обсуждает эти проблемы, и будем ждать информации о том, как идет это обсуждение. Больше я обо всем этом ничего сказать не могу».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАздравоохранениесоюз больниц
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В декабре эстонские врачи-специалисты направили правительству и Рийгикогу обращение с призывом немедленно разработать новую модель финансирования здравоохранения, поскольку сейчас эстонская медицина находится в кризисе. "Проблема кроется в самой системе финансирования, поскольку медицинские расходы оплачиваются исключительно за счет социального налога", - сказал в новостях на Радио 4 руководитель Союза больниц Урмас Суле, пишет Rus.Err.
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