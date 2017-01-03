Задолжавшего за аренду художника Неэме Лалля выставляют на улицу

Neeme Lalli galerii ja eluruumid Allikas: Postimees

В 2003 году Лалль получил площадь на первом этаже дома по Лай, 11 с условием, что тут будет открыто ателье, куда люди смогут приходить и напрямую общаться с художником. В течение долгого времени так и происходило, но пару лет назад гостей перестали пускать, а после возник долг за аренду, который сейчас вырос до суммы в более 15 000 евро. «Нервы не выдержали», - объяснил художник.

Лалль известен, как ярый сторонник Центристской партии, особенно Эдгара Сависаара, и участник различных акций протеста. Последней его акцией стала серия еженедельных митингов протеста возле здания Государственной прокуратуры, где требовали прекращения уголовного дела против Сависаара. С тех времен до сих пор в прихожей ателье стоит силуэт Сависаара в полный рост с табличкой на животе: «Следующим может быть ты!»

Гостей в прихожей Неэме Лалля встречает силуэт Эдгара Сависаара / Лийс Трейман

«Я следующим не стал, там досталось еще Тоомасу Сеппу и Марту Уммеласу, которые открыто поддерживали Сависаара», - отметил Лалль, который, кстати, членом Центристской партии не является.

Он показал галерею, большая часть картин из которой уже вывезена. Самой большой проблемой для него стала жилая и рабочая комната, расположенная за галереей, в которой много рабочих инструментов художника, книги, фотографии и много другого имущества, собранного за 14 лет.

Времени больше не дают

«Дайте мне две недели, чтобы я смог спокойно рассортировать эти вещи, разложить по ящикам и вывезти», - просил художник у отцов города. Но, по словам старейшины Кесклинна Алара Няэме, Лалль и так имел несколько месяцев для этого. В главном здании городской управы художника вообще не принимают.

Фото: Лийс Трейманн

«У Лалля уже было три дополнительных месяца. Он ждал пока они пройдут и устроил большую медиа-кампанию о том, как над ним издеваются. Я ему все время говорил, чтобы он привел свои дела в порядок. Долг за аренду постоянно рос, управа части города больше не может закрывать на это глаза, а должна поступать по закону», - сказал Няэме.

Пока Центристская партия еще была в оппозиции, отцы города с одобрением смотрели, как художник с помощниками глумился над правительством на оппозиционных митингах. Лалль не делал этого в надежде получить какую-то награду, скорее потому, что считал это правильным.

Центристская партия и бывший ее руководитель Эдгар Сависаар, по словам Лалля, единственные, кто не отрицал тот факт, что в Эстонии проживают 350 000 русскоязычных людей. Он и сам частично славянин: «У моей мамы наполовину кровь казачки». Лалль считает, что это как-то объясняет и его взрывной характер. Он боялся не остаться без дома, а того, как на такую несправедливость отреагируют.

Почему ты не работаешь?

Об этом у Лалля и напрямую, и в интернет-комментариях спрашивали не раз, когда о его туманном будущем заговорили открыто. «Тут несколько моментов. С одной стороны, бытие, в котором я как художник пребывают и ищу правильный ритм. В снизу пролегает рациональность – деньги, статус, договоры – где нужно быть деятельным. Правильные люди могут управляться в обоих плоскостях, но я не настолько правильный. Я никогда не был штатным работником, у меня никогда не было ни зарплаты, ни медицинского страхования. Я не умею по-другому», - признался он.

На сегодня большая часть картин из галерею вывезена / Лийс Трейманн

Некоторое время назад Лалль попросил помощи хороших людей в интернете и многие помогли: «У меня появились 1500 евро, которые я смог уберечь от ареста на банковском счету. Счету отца, поскольку мой личный счет уже арестован. Но тут судебный исполнитель узнал, что я использую счет своего 80-летнего отца, но в последний момент я успел снять с него пожертвованные мне деньги», - говорит Лалль.

Было время. Неэме Лалль в своей галерее в 2013 году / Надрес Хаабу.

Он планирует переехать куда-то из Таллинна: «Как городской человек интегрируется в деревенское общество, я не знаю. Меня поддерживает то, что я верующий и знаю, что в итоге господь вытащит меня из этой передряги. Я привык жить очень аскетично, поскольку, никогда не знаешь, откуда придут следующие деньги».

Верующий художник давно думал об одной фразе из Евангелия от Матвея: «Молитесь, чтобы ваш побег не случился зимой».

«Мне всегда это казалась самым плохим. В прошлые выходные на улице был плюс, все было мягким и теплым. Теперь надвигается морозный фронт, а в четверг утром обещают трескучие морозы. В тот же день я буду должен уйти отсюда», - признался он.

Высказывания Неэме Лалля:

Об Эдгаре Сависааре

Эдгар – как символ земли. Он – человек большого авторитета и огромной силы. С ним говоришь, как с пастором. И я стою перед ним, как маленький мальчик. Поскольку его душа влияет на подсознание людей. Босс должен быть боссом. Его нужно уважать и даже немного побаиваться.

Юри Ратас чудесный робот с округлыми фразами, но у него нет этого необъяснимого «этого». Даже Ансип в роли премьера не был таким картонным мальчиком, но у него, конечно, не было харизмы Эдгара. Как только он пропал с картинки, пропало и его влияние.

С Эдгаром я встречался как-то после конгресса. Сейчас я все время думал, поеду к нему или не поеду. И тут почувствовал, что это нечестно, что я поеду к нему со своими проблемами. Он же сейчас как затворник. У него нет никакого инструментария, которым можно оказывать влияние.

Он как икона. Не как действующая икона, а как одна из икон на боковой стене собора. Если в сознании русских не будет такой иконы на месте, то ее привезут из России и поставят тут какого-нибудь Петрова-Сидорова. И тогда все заплачут по временам Сависаара.

О политике и Центристской партии

Основные документы политических парий очень изящны, как священные карты. У IRL и EKRE они очень красивые. Дальше Партия реформ, которая построила нашу экономику. Не будем забывать, что в 1990-х именно благодаря Партии реформ наши дела в экономике начали как-то двигаться. У всех партий фантастические программы. У Центристской партии широкомасштабная, социальная программа. У соцдемов самая старая политическая платформа, столетняя. Они все подходят мне.

Центристская партия со мной сейчас не разговаривает. У них нет убежденности ни в чем. Они – партия премьера, они в коалиции с двумя партиями, для которых самое приоритетное – удержаться у власти, и которые не понимают, что иногда можно элегантно побыть в оппозиции.

Что было главной ракетой Центристской партии, которую все время показывали людям: мы это сделаем, если получим власть? Это было упразднение электронных выборов, то есть они говорили прямо: если мы получим власть, то выборы будут проходить честно, э-выборы упразднятся. Но как только они эту власть получили, началось жевание, как бы сделать э-выборы чистыми и безопасными. Наш маленький народ может обойтись бумажными выборами. Это же замечательное, объединяющее народ событие.

О русских

Буду ли я и в будущем участвовать в митингах? Если русские будут это организовывать и что-то делать, то, конечно. Просто я замечаю все эти потусторонние вещи, которые остальные не хотят замечать. Однако большая часть населения Эстонии понимает, что особенность нашей земли в том, что в нашем национальном государстве живут две больших общины. Я не хочу слышать о 128 национальностях, проживающих в Эстонии. Тут живут эстоноязычные и русскоязычные люди. Все татары, башкиры, украинцы и прочие говорят на русском языке. Есть русскоязычная община и эстоноязычная община, и у каждой свое мышление.

А эта безответственная компания, которая сидит на Тоомпеа, не может управлять этими двумя общинами таким образом, чтобы между ними не возникало трений. Я разделяю националистические взгляды EKRE, но до тех пор, пока они не начнут разыгрывать русскую карту, они не смогут шагать в ногу со временем в Эстонии. Так же и националисты, которые вообще игнорируют факт наличия русских.

Правительство Эстонии поступает с Ида-Вирумаа также, как Неэме Лалль поступает со своим долгом. Закрывает глаза и надеется, что проблема решится сама. Но, как видим, не решается, а лишь усугубляется.